Jana Nesvadbová, Novinky

Spíše než hasicí přístroj by ale možná bylo lepší označení hasicí granát. Při vzniku požáru je totiž potřeba vázu vzít a do plamenů ji mrštit. Váza se rozbije, tím se uvolní v ní napuštěný tekutý uhličitan draselný, který plameny uhasí.

Váza vypadá na první pohled nenápadně. Jako spousta jiných je průhledná, má růžovou barvu a její tvar, pravda, není tak úplně z nejoriginálnějších. Kdo by chtěl být škodolibý, řekl by, že je to prostě jen vylepšená PET lahev. Tomuto dojmu hodně napomáhá i šroubovací hrdlo.

To, čím se ale od jiných váz, nebo i PET lahví liší, je dvojitý plášť vyrobený z PVC. Autoři se pro tento materiál rozhodli z bezpečnostních důvodů - takto po jejím roztříštění nebudou vznikat nebezpečné úlomky, nebo dokonce střepy. Prostor mezi dvěma vrstvami pláště je vyplněn roztokem hasiva.

Váza, která dokáže zlikvidovat požár.

FOTO: Reuters

Důvodem k tomuto nápadu jsou smutné statistiky z Jižní Koreje. Dle tamní Národní požární agentury se v době mezi lety 2007 až 2017 zhruba 60 % fatálních požárů odehrálo v domácnostech. To znamenalo celkem 2000 úmrtí.

V zemi platí povinnost mít doma hasicí přístroj i detektor kouře, reklamní agentura ale uvádí, že ve skutečnosti má hasicí přístroj doma pouze 49 procent obyvatel.

Agentura loni, společně s místní pojišťovnou Samsung Fire & Marine Insurance, nechala vyrobit a svým klientům rozdala 110 tisíc těchto hasicích váz. Letos chtějí rozdat dalších 100 tisíc kusů.