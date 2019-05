tnk, Novinky

Autorka interiéru byla podle titulu Apartment Therapy fascinována sedmdesátými lety už jako dítě, když ji její rodiče pravidelně brali do muzea, které mělo expozici stylizovanou právě do sedmdesátých let.

Od té doby snila o tom, že bude vlastnit stejně tematicky zařízený domov, vyzdobený v podobném stylu.

Celý interiér je laděn do teplých a zemitých barev.

FOTO: Profimedia.cz

V dubnu roku 2018 se Hofenková přestěhovala do svého vlastního bytu a rozhodla se žít svůj sen ze 70. let. Nábytek nakupovala v charitativních obchodech, bazarech a v různých malých místních krámcích.

Plastová křesla se stala chloubou interiéru.

FOTO: Profimedia.cz

Majitelka se zamilovala zejména do různých plastových domácích potřeb v barvách oranžové, hnědé a fialové. Pro nábytkové kousky té doby je ostatně typická výrazná barevnost a zejména teplé barvy.

Ve velké oblibě byly tóny oranžové s okrovou a hnědou. Jde o kombinace, které dnes moc trendy nejsou a z interiérového designu zmizely.

V kuchyni nechybí množství plastových nádob a ošatek, které byly tehdy v kurzu.

FOTO: Profimedia.cz

Typické byly pro tuto dobu také nové tvarové experimenty s umělou hmotou. Při servírování se tak uplatňovaly plastové košíčky na pečivo, plastové hrnečky aj.

V obývacích pokojích se stále častěji objevovaly židle a křesla z plastu, případně s výpletem nebo opěradly z umělého materiálu. Trendem byly také PVC ubrusy, které už dnes příliš oblíbené nejsou.