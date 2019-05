Tentokrát se neřešily až tak úložné prostory, jako spíše líbivý vzhled a dostatečný komfort pro nájemníky, kteří tady budou chvilku žít.

K bytu chyběla projektová dokumentace a jediné, co měla architektka k dispozici, byly pouze plány z roku výstavby před padesáti lety, takže to prý byl občas adrenalin, když se čekalo, co bude pod povrchem zdí a podlah.

Modré vysoké skříně reprezentují vídeňský styl. Dvířka mají místo kazet vyfrézované drážky, což je jednoduché a levné řešení.

FOTO: Tomáš Dittrich

S původní dispozicí 2+kk se hýbalo jen lehce. Ve zdi dělící původní kuchyň a pokoj se proboural propojovací prostor bez dveří, čímž vznikly dvě volně průchozí a mnohem světlejší místnosti.

Dále se zazdil vchod z kuchyně do koupelny a vznikla tím mnohem větší kuchyň a zvětšila se i koupelna, které bylo přidáno více metrů z chodby.

Originálním nápadem je obraz na zdi, kterým je nepřemalovaná původní omítka. Dalším zajímavým prvkem je přechod mezi parketami a hexagonovými cementovými dlaždicemi značky Vinci.

FOTO: Tomáš Dittrich

Jednoduchý jídelní stůl dolaďují barevné židle i osvětlení.

FOTO: Tomáš Dittrich

Obývací pokoj opticky odděluje od ložnice spací box, jehož boční stěnu směrem do obývací části vyplňují úložné skříně se zásuvkami a posuvnými dveřmi.

Spaní mohlo vyřešit patro, pod nímž by byla pracovna, což architektka nechtěla vzhledem k tomu, že byt je určen na krátkodobý pronájem, takže tam nebylo potřeba dělat hodně úložných prostor, ale spíše zajistit pohodlné místo na spaní.

Pracovní koutek je vybudovaný v jídelní části kuchyně a tvoří ho nástěnná deska se stoličkou.

Architektka nechtěla příliš utrácet, a tak nakupovala u svých osvědčených značek, jako je IKEA, XXXLutz, Bonami, osvětlení vybrala u české firmy Claro. Modrou stěnu z úložných zásuvek tvoří bok spacího boxu.

FOTO: Tomáš Dittrich

Úložné prostory na kabáty jsou v předsíni za vysokými skříňovými dveřmi, které mají místo kazet vyfrézované drážky, což je jednoduché a levné řešení. Komfort bytu zvyšuje sprcha integrovaná do podhledu s LED RGB osvětlením.

Místo patra na spaní vymyslela architektka spací box, který zajišťuje pohodlnější způsob vyřešení ložnice.

FOTO: Tomáš Dittrich

Očima architektky

„I když byl byt určen na krátkodobý pronájem, chtěla jsem, aby byl něčím zajímavý, barevný a příjemný i na krátké žití. Jsem ráda, že jsem klienta přesvědčila o tom, abychom tam dostali prvky, jako jsou staré obložky, dveře, které jsme nechali vyrobit podle těch původních.

Nábytek do koupelny je vyráběný na zakázku. Ve sprchovém koutu je ve stropním podhledu zabudovaný LED pásek s RGB osvětlením, které se dá přepínat na různé barvy.

FOTO: Tomáš Dittrich

Udělali jsme to v takovém vídeňském stylu, jenž interiéru velmi pomohl. Jsou tam i stará okna, dřevěné podlahy s klasickou pokládkou, která se musela doplňovat a repasovat. Na podlahu jsem použila nápad s přechodem dřevěné podlahy v hexagonovou dlažbu. Přechodovou lištu řeší korek, který je pružný.

Zajímavým prvkem je i obraz nad pracovní deskou v jídelně, který tvoří původní omítka odhalená po oškrabání zdi. Vídeňský styl napodobují i skříňové dveře v předsíni,” dodává architektka, která se zabývá návrhy interiérů soukromých i komerčních objektů. Řídí a organizuje projekty ve výstavbě až do fáze dodávky interiéru s důrazem na zpracování architektonických detailů.

FOTO: Tomáš Dittrich

Lucie Martínková, bydlenimagazin.cz