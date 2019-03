Architektka Hana Davidová se se svým týmem zaměřuje především na interiéry v celkovém kontextu, a pokud je to jen trochu možné, preferuje, aby i nejmenší technické detaily, které je potřeba řešit při stavební přípravě projektu, měli architekti šanci navrhnout, nebo alespoň v průběhu ovlivňovat. Právě na takové bázi vznikl i tento konkrétní projekt.

Koncept interiéru rodinného domu s pracovním názvem Šárka na pohled působí křehce a citlivě, jak jen ženská energie může být. Pod „slupkou“ se však skrývá praktické řešení světelných okruhů, přesný výběr materiálů a v neposlední řadě také dokonalé řešení úložných prostor.

Jídelní stůl byl vyroben na míru z dubového dřeva tak, aby korespondoval s pokládkou podlahy, je doplněn o židle od tradičních skandinávských značek Muuto a Menu, stropní osvětlení nad jídelním stolem je od výrobce Zeitraum.

FOTO: Ondřej Rytíř

Architektka byla se svým týmem přizvána dostatečně brzy, a to v době, kdy byl čas a prostor řešit všechny zařizovací a vybavovací standardy. Vše pečlivě vybírali společně s klienty a většina materiálů byla dodána realizačními firmami, se kterými studio běžně spolupracuje.

Atmosféru bytu doplňují celoprosklené dveře, které opticky nechávají prostor otevřený, avšak velmi dobře izolují hluk a další okolní vjemy, které mají být správně řešenými dveřmi dobře odfiltrovány.

FOTO: Ondřej Rytíř

Jediné, na čem se podílel developer, byly elektrické rozvody, které se od původního návrhu na doporučení architektů lišily pozicemi a počty okruhů tak, aby vyhovovaly architektonickému řešení celého projektu.

Skandinávsko-české hygge



Inspirací pro tento interiér byla Skandinávie. Interiér odpovídá založení architektů studia a zcela koresponduje s vnímáním barev a materiálů, a přestože je jiný než ostatní projekty z jejich portfolia, některé prvky jsou podobné a vyznění celého interiéru zcela vystihuje jejich styl a směr.

„Většinou se mne lidé ptají, jak bydlím já nebo co bych si dala do interiéru, a v tomto já jsem opravdu svědomitá. Bydlím tak, jak věci navrhuji. Většinu prvků a materiálů mám vyzkoušené a umím s nimi pracovat. Je důležité vědět, co jak funguje a jak se co chová. Někdy volíme i experimenty, ale těmi se posouváme dál,“ říká architektka o bydlení pro čtyřčlennou rodinu s dispozicí 5+kk s relax zónou v suterénu.

Neviditelné detaily



Využití prostoru je pro tým architektů ze zmíněného studia zásadním momentem, ať se řeší dispozice na deseti, nebo na dvou stech metrech čtverečních.

Ačkoli z fotek není zřejmé dokonalé úložné zázemí, prostory k uložení jsou všude.

Atmosféra ložnice je laděna přirozeně v přírodním duchu.

FOTO: Ondřej Rytíř

Hančin kolega Michal Narovec pro tento projekt navrhl kromě veškerého technického řešení i naprosto promyšlené vestavné stěny s vnitřním řazením pro ukládání čehokoli, co taková rodina s dětmi ke svému pohodlí potřebuje.

I kuchyň, která je velkorysá a má značné množství úložných prostor, je navržena tak, že její část je jakoby tvořena stěnou, a nikde není vidět, že lze kuchyní projít do spižírny.

Prvků, které by architektka vyzdvihla, je nespočet. Naše diskuse se dlouze zasekla na dominantě celého interiéru, kterou je bezesporu aktuálně tak moc oblíbený krb.

Stěžejním prvkem ložnice je kompaktní řešení obkladu podlahy a zdi za postelí v jednom dekoru, doplněné o solitérní svítidla od výrobce Flos.

FOTO: Ondřej Rytíř

„O krbu jsme s klienty velmi dlouho diskutovali. Zkoušeli jsme varianty v různých velikostech i povrchových materiálech. Nachází se uprostřed dispozice mezi kuchyní, jídelnou a obývací částí. Je v samotném srdci domu stejně jako v domech F. L. Wrighta.

Je to sice velký objekt, ale je kolem něj stále vidět skrz do jednotlivých částí obytného prostoru. Také samotné umístění pohovek je uzpůsobeno dispozičně více ke krbu než k televizní obrazovce. Krb je prostě víc!“

V domě jsou celkem tři koupelny, které propojuje prvek dřevěného obkladu. Ten ukrývá velkorysé úložné prostory.

FOTO: Ondřej Rytíř

Vyhovět všem požadavkům klientů a navrhnout nadčasový interiér, který bude vyhovovat dospělým i dětem, jejich životnímu stylu a koníčkům, to byla hlavní kritéria pro vznik projektu Šárka.

Dostatečné množství světla poskytují velkoplošná okna kopírující půdorys nemovitosti.

FOTO: Ondřej Rytíř

„Finanční omezení řešíme i u projektů, u kterých zdánlivě hranice nemáme. Nechci, aby se utrácelo za nesmyslné věci. Vždy s klienty probírám, kdy použít levnější řešení a kdy je vhodné udělat si radost koupí nějakého interiérového šperku. Tento proces funguje stejně dobře v naší profesi jako v módě. Když si tvoříte šatník, dobře ladí jednoduché ‚basic‘ kousky v kombinaci s nevšedním doplňkem,“ říká architektka.

FOTO: Ondřej Rytíř

Architektka Hana Davidová

„V projektech využíváme prvky a materiály, které máme vyzkoušené a víme, jak se budou vlivem času chovat. Někdy ale rádi experimentujeme. Právě experimenty nás posouvají dál. V každém interiéru lze najít originální prvek či pojetí nějakého detailu. A to mě na naší práci baví. Zvědavost na nové možnosti se snažím probouzet i u svého týmu architektů a většinou také u klientů,“ poodkrývá detaily svého počínání žena, která kromě práce architektky vede zmíněné pražské studio zaměřující se na interiérovou architekturu a design.

Veronika Motyčková, www.modernibyt.cz