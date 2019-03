Dispozice bytu

Byt je řešený jako duplex zabírající čtvrté a páté podlaží domu. Návštěvník přichází do spodního podlaží, vstupuje do chodby, odkud se vchází do pracovny a šatny, ale také do koupelny a na toaletu. Hlavní místností je velký obývací pokoj, částečně propojený s kuchyní a jídelnou.

Po schodišti z obývacího pokoje se vychází do horního podlaží, kde je hlavní ložnice s druhou koupelnou, kde je i toaleta.