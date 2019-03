I z kliky může být skutečný klenot

Možná by se na první pohled mohlo zdát, že vzhled dveřního kování se rok od roku zase tolik nemění, ale to je omyl. I obyčejné kliky umí být pěkné parádnice a každý rok se proto rády oblékají do trochu jiného hávu. Nevěříte? Tak si pojďte s námi projít, jaké trendy je čekají letos.