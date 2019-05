Karolina Černá, Právo

Světoví návrháři interiérů a bytového textilu sahají po jemných přírodních tónech, vyhýbají se velkým extravagantním tvarům a sytým barevným kombinacím.

V kurzu jsou jemné křivky i vzory. Návrháři kladou důraz na trvanlivost a funkčnost materiálů, které nejenom zkrášlí interiér, ale zároveň budou sloužit mnoho let.

Průměrně prospíme čtvrtinu života, takže pokud tak činíme v mazlivém příjemném materiálu, tím lépe!

FOTO: Decodoma (3x)

Tvůrčí příjemné variace

Z loňských trendů jsou stále v kurzu čistý skandinávský styl, mikrodezén a pastelové barvy. Drobné puntíky, květy, lístky, ptáčci jsou in v rustikálních ložnicích.

K méně nápadným vzorům patří ty vytkávané, které povlečení dodají jemnost a nádech elegance. Komu se okoukaly motivy suchozemské fauny a flóry, může vsadit na dnes žádaný podmořský svět plný korálů, ryb, hvězdic a tajemných hlavonožců.

Velmi moderní dezén s korálovými odstíny má povlečení Shells ze 100% bavlny, které nás přenese do podmořského světa. Cena 749 Kč.

FOTO: Westwing (3x)

Výrobci dokážou díky digitálnímu tisku přenést na tkaniny malby, abstraktní i drobné dezény. Na bavlněné povlečení využijeme dokonce i kvalitní fotografii vlastní výroby.

Dětským povlakům polštářů a přikrývek vévodí pohádkový svět populárních figurek, ale i hravých, vtipných malůvek a zážitkových fotografií.

Současným trendem je korálový odstín a námořní motiv. Povlak Coral Reef I je ze 100% bavlny. Rozměr 50 x 30 cm za 369 Kč.

Posteli dodáme luxusní a upravený vzhled přehozem z umělé kožešiny, saténu nebo mikroplyše. Lůžkoviny překryjeme ovšem až po řádném vyvětrání přikrývek, abychom zbytečně nevytvářeli životadárné prostředí roztočům.

Úpravy 100% bavlny

Bavlna pro kvalitní ložní prádlo bývá stoprocentní. Čím vyšší má gramáž (deluxe 150 g/m2), tím je látka na omak hebčí a přitom pevnější, odolnější. Její zpracování v bytovém textilu je různé, proto se setkáváme s pestrou škálou názvů látek, které jsou ale vyrobené z čisté bavlny.

Povlečení Butterfly ze 100% hladké bavlny je příjemné na dotyk, díky své prodyšnosti bude přinášet pohodlí a klidný spánek. Gramáž 125 g/m2. Cena 649 Kč.

Renesanci zažívá damašek utkaný z nejjemnějších česaných přízí. Vyniká nepatrným reliéfním vzorem, v němž se střídají lesklé a matné plochy. Při správném zacházení vydrží přes dvacet let.

Damašek vyniká střídáním lesklých a matných ploch, jemným reliéfním vzorem i pastelovými barevnými odstíny.

Hustě tkaný je perkál, který si udržuje stejnou kondici i po častém praní, netvoří se na něm žmolky, výborně saje. Renforcé (ranforce) je hladká bavlna se speciální úpravou zvanou macerace. Během této úpravy se vlákna namočí do speciálního extraktu, který odstraní nadbytečné vrstvy a zůstane jen pevné a jemné jádro.

Perkál ze stoprocentní biobavlny vyrovnává teploty a dobře saje. Povlečení se zapíná na zip. V nabídce je povlak na polštář (90 x 70 cm) a peřinu (135 x 200 cm) za 599 Kč.

FOTO: Tchibo (4x)

Z česané výběrové bavlny nebo mako bavlny se vyrábí tzv. jersey povlečení, měkké, savé. Mimořádně lehký a jemný bavlněný satén z česané bavlněné příze vyniká dlouhým jemným vláknem v atlasové vazbě, umožňujícím hustou a pevnou strukturu s přirozeným leskem na lícové straně.

Makové povlaky jsou z materiálu renforcé, který je měkký, lehký a hladký. Velikost každého povlaku je 40 x 80 cm. Cena za 2 kusy 199 Kč.

Levnějším a dostupným povlečením jsou krep, střídavě hladká a zvrásněná tkanina, kterou nemusíme žehlit, a hřejivý flanel s hebkými krátkými chloupky.

Krepové povlečení z mikrovlákna se nemusí žehlit a rychle schne. Zapíná se na zip. Povlak na polštář (90 x 70 cm) a na peřinu (135 x 200 cm) stojí 399 Kč.

Na rozdíl od chladivějšího krepu ho využijeme hlavně v chladných měsících.

Směsové tkaniny a další

Směsové tkaniny patří k cenově nejdostupnějším materiálům. V současnosti moderní bambusové povlečení tvoří většinou 50 % bambusových vláken a 50 % česané bavlny. Tká se z jemné příze v atlasové vazbě, je nemačkavé. Typická je pro něj výjimečná savost a prodyšnost.

Tzv. polybavlna má většinou 35 % podílu bavlny a 65 % podílu polyesteru. Je lehká, jemná a prodyšná.

Povlečení ze 100% bavlny s vtipným nápisem pro pár se zapíná na zip. Je z jemného a hladkého materiálu. Dva povlaky na polštář (90 x 70 cm) a dva na peřinu (135 x 200 cm) za 1190 Kč.

Syntetický polyester se dodává k přírodním mačkavým materiálům, aby se lépe žehlily, případně tolik nemačkaly. Chrání tak přírodní vlákna před polámáním, tím zvyšuje odolnost látky.

Mikrovlákno vyrobené ze 100% polyesteru připomíná na dotek hedvábí. V létě chladí, v zimě chrání tělesnou teplotu. Rychle schne, mačká se jen minimálně. Mikrokrep je krepové povlečení z mikrovlákna, nemusí se vůbec žehlit.

Mikrovláknové ložní povlečení Dotty učaruje oboustranným potiskem s puntíky a snadnou údržbou. Broušené mikrovlákno má jemný sametový povrch, je prodyšné a příjemné na omak. Cena 349 Kč.

Saténové povlečení z polyesteru vzbuzuje v lesklé variantě dojem luxusu. Chladí, někdy ovšem elektrizuje. Povrch může být choulostivý na zatrhnutí nitek.

Chceme-li ryze přírodní materiál, můžeme vybrat len. Je odolný, ovšem také citlivý - při nešetrném praní se sráží, při rychlém ždímání může dojít k polámání vlákna, mačká se.

Nákup a péče

Máme-li představu o materiálu, před nákupem povlečení ještě přeměříme peřiny i polštáře. Nabídka je tak pestrá, že uspokojí i atypické rozměry.

Klasický povlak polštáře má rozměry 70 x 90 cm, povlak přikrývky 140 x 200 cm. Existují také prodloužené délky pro peřinu 140 x 220 cm nebo 200 x 220 cm.

Ze stoprocentního polyesteru je vtipné povlečení Dachshund se zapínáním na zip. Rozměr na přikrývku 140 x 200 cm za 1699 Kč.

FOTO: Bonami (2x)

Všimneme si gramáže, která je daná hustotou tkaní, jemností a pevností příze. Standardní má rozmezí 115 až 130 g/m2. Důležitá je také srážlivost, neměla by přesahovat 5 %.

Praktické je povlečení se zapínáním na cvočky, někdo má raději přišité nebo volné knoflíky, pohodlný je umělohmotný zip. Některé materiály mají antipeelingovou úpravu omezující žmolkování.

Polštář Colorful details s povlakem ze sametové tkaniny využívá kouzla překrývajících se pastelů. Rozměr 50 x 35 cm za 849 Kč.

Ložní textil vypereme ještě před použitím, a to při teplotě a otáčkách doporučenými výrobcem. Povlečení pereme vždy naruby a zapnuté! Ždímeme na nižších otáčkách, max. 700. Jemné látky nezatěžujeme aviváží ani je nežehlíme, pouze urovnáme.

Polštáře a přikrývky

Přímý vnější obal přikrývek a polštářů je zpravidla vyrobený z bavlny, polyesteru, nebo z kombinace těchto dvou materiálů.

Plné růžových květů je bavlněné povlečení Solange. Cena 899 Kč za povlak přikrývky 140 x 200 cm a polštáře 60 x 70 cm.

Náplň do polštářů a přikrývek bývá z dutého vlákna, která se vyznačuje skvělou tvarovatelností a nadýchaně měkkým objemem. Do polštářů se dává také mykaná střiž, do dek rouno.

Přikrývky a polštáře s výplní z přírodního materiálu bývají těžší, umělá vlákna splňují tepelné i prodyšné nároky při svém menším množství.

FOTO: Möbelix

Přikrývky s výplní z umělých vláken jsou těžší než přikrývky s přírodní výplní, jelikož k dosažení stejných tepelných vlastností potřebují větší množství výplně. Týká se to peří a prachového peří, ale také vlny, bavlny a hedvábí.

Anatomické tvarované i klasické polštáře jsou vyplněny paměťovou pěnou, existují rovněž nahřívací polštáře, do nichž vložíme termofor.