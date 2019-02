nes, Novinky

Bez velké nadsázky lze říci, že robotický vysavač se uplatní v každém typu domácnosti. Základem pro rozvažování mezi jednotlivými modely přístrojů a jejich cenovými kategoriemi je promyslet si, jak vypadá domov, ve kterém bude pracovat. Čím větší plochu mu chceme svěřit, čím je tato plocha rozmanitější, tím vybavenější (a nákladnější) přístroj budeme hledat.

„Důležitým hlediskem při výběru robotického vysavače je způsob navigace. Pokud máte bezbariérový byt a přejete si, aby vysavač samostatně uklidil více místností najednou, musí se v prostoru dobře zorientovat. To zajistí například kamerová, gyroskopická nebo laserová navigace. Naopak vysavače s tzv. náhodným pohybem jsou vhodné pro úklid jedné místnosti,” radí Aleš Koblížek ze společnosti Robot World.

Vysavače s inteligentní navigací, jako například vysavač PURE i9 za 16 999 Kč, si dokážou místnost zaměřit a vytvořit si plán, jak se po ní budou pohybovat, aby ji uklidily opravdu celou, i pod nábytkem a zda se pod něj vejdou.

FOTO: Electrolux

Nemusí být nejdražší



Pro majitele domácností bez členitě řešených místností je tak jednoduchý vysavač dobrou volbou. Každý den stačí robota zanechat v jiném pokoji a on bude byt po celý týden pravidelně uklízet.

Je ovšem třeba počítat s tím, že bude potřebovat více pozornosti. Například si při vybité baterii dojede na základnu, ale opravdu základní modely bude muset pak majitel ručně připojit do sítě (napájejí se totiž přes trafo). Také mívají nejmenší objem zásobníku na sesbírané nečistoty. To znamená častější vyprazdňování. Bez problémů ale poklidí v menší místnosti, zhruba do 40 čtverečních metrů.

Jsou možná pomalejší, přesto šetří čas

Častým argumentem je, že robotickému vysavači trvá úklid mnohem déle než člověku, který vysává s klasickým podlahovým vysavačem. Skutečná úspora času je ale právě v tom, že jeho majitel se zatím může věnovat něčemu úplně jinému. S tím souvisí porovnávání sacího výkonu vysavače. Zatímco u podlahových patří k důležitým aspektům, u robotických není tato charakteristika zásadní, ale pouze orientační. Je to mj. proto, že nasáté nečistoty v podlahovém vysavači putují dlouhou cestu hadicí, zatímco u robotických vysavačů je zásobník doslova jen pár centimetrů od sacího otvoru.

Poradí si i s prahy a ze schodů už také nepadají

Platívalo, že kde je práh, tam je pro robotický vysavač hranice. Pokud není vyšší než 2 cm, pak to ale již platit nemusí. Na trhu jsou modely, které takto vysoký práh překonají.

Stejně tak není třeba vzdávat se robotického vysavače kvůli riziku pádů ze schodiště. Modely osazené infračervenými senzory, eventuálně schopnými přijmout zadané virtuální bariéry, vezmou schody na vědomí a vyhnou se jim.

S překážkami se vyrovnávají po svém

„Některé modely rozpoznají překážku tak, že do ní nárazníkem lehce narazí, což je pro ně znamení, že se mají otočit a pokračovat jinudy. Vyšší modely poznají překážku díky senzorům a rovnou se jí vyhnou. A ještě lepší modely kombinují oba systémy - díky senzorům vysavač před překážkou zpomalí a předmětu se jen lehce dotkne. Pokud předmět neuhne, vysavač jej objede. Pokud narazí do závěsu či záclony, pokračuje v úklidu i za nimi,” popisuje Iva Pavlousková ze společnosti Datart.

Nejdokonalejší modely uklidí v celém bytě



Nejnovější vysavače se dobře vypořádají s úkolem vysávat celý byt. Umožňuje jim to nejenom vysoce inteligentní systém učení se a rozpoznávání, ale také možnost naprogramovat je a pojmenovat jim například jednotlivé místnosti tak, aby v budoucnu stačilo jen zadat, které konkrétně je třeba dnes uklidit.

Součástí výbavy nejnovějšího robotu Roomba i7+ jsou mj. virtuální stěny, které mu pomohou s navigací po domácnosti a upozorní jej na překážky.

FOTO: iRobot

Kromě toho nejdokonalejší vysavače považují za samozřejmost, že v případě dobití baterií nejen odjedou do nabíjecí základny, kde se nabijí, ale po dobití se vrátí na původní místo a ve své práci pokračují.

Zcela nejnovější vysavače pak zvládly i poslední krok k dokonalosti - při naplnění zásobníku nečistotami se samy vyprázdní.

Dokážou komunikovat

Pro obsluhu vysavače slouží buď dálkové ovládání, složitější přístroje se pak se svým majitelem „domluví” prostřednictvím jeho tabletu či chytrého telefonu.

Výhodou je komunikace v češtině, neovládá ji ovšem každý vysavač. Kromě již řečených zadání je možné vysavači nastavit přesně čas úklidu, anebo jej lze pobídnout k úklidu například z práce.

Na tvaru nezáleží

Zatímco první automatické vysavače byly výhradně kulaté, v současnosti lze objevit na trhu modely polohranaté, čtvercové, ale třeba i trojúhelníkové. Kruhový tvar odpovídal jednoduchému systému pohybu, základem bylo, aby se stroj na své pouti bytem nikde nezasekl, nebo nezachytil. To jej ovšem limitovalo při vysávání v rozích.

Současné hranaté vysavače nemají s pohybem po bytě díky senzorům a kamerám problém, proto mohou zajet bez potíží i do rohů a vysát prach ze všech míst. Je-li vysavač kulatý, je potřeba, aby měl právě kvůli rohům alespoň jeden boční kartáček.

V čem se liší jejich výbava

Robotické vysavače se podobně jako klasické podlahové liší mezi sebou také svou výbavou. Nejlepší modely jsou proto rovněž osazené HEPA filtrem, který zachycuje nejenom prachové částice, ale také mikroorganismy. Ten může doplnit ještě do spodní strany zabudovaná UV lampa (je ale malá, a tudíž její svit je pouze doplňkovou funkcí).

Pro vysávání v místnostech s koberci je velice praktické volit model osazený rotačními kartáči. Praktická je pak schopnost detekce nečistot, díky níž se vysavač zaměří na zvláště znečištěné místo a tomu věnuje svou péči, dokud není vše v pořádku.

Na trhu jsou rovněž přístroje, které kromě vysávání mají funkci tzv. suchého mopování (slouží k němu antistatická utěrka) a pak jsou zde přístroje systemizované přímo na mokré mopování. Ty podlahu vytřou a poradí si s tím lépe než modely se smíšenou funkcí vysávání a vlhkého mopování.