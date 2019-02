Gisela Růžičková, Právo

Výhodou sádrokartonových systémů je nejen suchá cesta výstavby v interiéru, sádrokarton využijete u novostaveb i při rekonstrukcích a opravách bytů.

Proto jsou sádrokartonové desky oblíbené a všestranné při nejrůznějších stavebních řešeních. Ať už stavíme stěny, stropy a podhledy či podkroví.

Se sádrokartonovými deskami se dobře manipuluje, protože jsou lehké.

FOTO: Knauf (3x)

Spolehlivost prokázal sádrokarton i při výstavbě dřevostaveb nebo bezpečnostních konstrukcí. Na trhu jsou k dispozici i sádrokartonové akustické a protipožární systémy.

Složení sádrokartonu

Sádrokartonové desky jsou panely z lisované sádrové hmoty, která je sendvičovým způsobem vložena mezi dva tvrdé papíry.

Se sádrokartonem se pracuje dobře, je snadno zpracovatelný a při použití správného typu není náchylný na vlhkost. Výhodou sádrokartonových desek je jejich cenová dostupnost.

Multifunkční tvrzená akustická sádrokartonová deska Diamant

Vhodné použití

Sádrokarton je vedle dřevovláknité desky základním materiálem suché výstavby. Je flexibilní, využijete ho při stavbě příček, předsazených zdí, výklenků, podhledů, dělení pokojů nebo při půdních vestavbách.

Většina typů sádrokartonu neslouží jako nosné stěny, a proto se sádrokarton montuje hlavně na ocelové tenkostěnné konstrukční profily. Někteří výrobci ovšem nabízejí i speciální nosné verze.

Podle barvy se sádrokartonové desky rozlišují pro použití v konkrétním prostoru.

Deska Glasroc H má zvýšenou vodoodpudivost a odolnost proti plísním. Je proto ideálním materiálem pro vlhké prostředí. Cena bez DPH je 387 Kč/m2.

Bílý sádrokarton - jde o univerzální desku na nenosné konstrukce, která se používá při oplášťování příček a stropů v interiéru. Nehodí se ovšem do míst, kde by mohla přijít do styku s vodou a vysokou vlhkostí.

Je ze všech typů sádrokartonu nejlevnější. Průměrná cena za jednu desku je 140 Kč, rozměr 1250 x 2000 mm, tl. 12,5 mm.

Zelený sádrokarton - je impregnovaná deska proti vlhkosti na nenosné konstrukce, určená do prostředí s vyšší vlhkostí, jako jsou koupelna, sprcha, kuchyně apod. Je těžší, má vyšší nosnost a je dražší.

Průměrná cena za jednu desku je 227 Kč, rozměr 1250 x 2000 mm, tl. 12,5 mm.

Červený sádrokarton - je deska s vysokou protipožární a akustickou úpravou. Hodí se na nenosné konstrukce do budov, které vyžadují protipožární ochranu. Má zvýšenou pevnost jádra, a proto odolá i vysokým teplotám. Dobře slouží i jako protihluková izolace. Deska je nehořlavá a je vhodná do suchých prostorů.

Nabízí maximální kvalitu za příznivou cenu. Průměrná cena za jednu desku je 169 Kč, rozměr 1250 x 2000 mm, tl. 12,5 mm.

Modrý sádrokarton - je speciálně vyrobený jako multifunkční tvrzená akustická deska, výborná na odhlučnění zvuku zvenku i příčkami mezi byty.

Deska je extrémně pevná, protipožární a impregnovaná, utlumí hluk 59 dB při tloušťce stěny pouhých 10 cm! Umožňuje zavěšování těžších předmětů, lze ji použít v konstrukcích bezpečnostních příček, je ideální do dřevostaveb.

Modrá akustická protipožární impregnovaná deska MAI (DFH2) Activ’Air® je určena pro konstrukce se zvýšeným požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost. Cena bez DPH je 143,5 Kč/m2.

Průměrná cena za jednu desku je 355 Kč, rozměr 1250 x 2000 mm, tl. 12,5 mm.

Všechny desky se vyrábějí ve více tloušťkách a rozměrech. K dostání jsou i desky speciální, které nabízejí špičkové vlastnosti v daném segmentu. Mohou se hodit i multifunkční desky - z nich už bez obav můžete stavět tzv. klasické zdi.

Sádrokarton mění rychle, levně a kvalitně interiér bytových prostor.

Jsou to např. desky proti rentgenovému záření, desky dosahující špičkových hodnot zvukové ochrany (až 76 dB), děrované akustické desky pohlcující zvuk a čistící vzduch, desky pro topné a chladicí systémy, protipožární sádrovláknité desky, také desky do mokrých prostor, cementové desky.

Vlastnosti sádrokartonu

Sádrokarton je v rámci suché výstavby vedle OSB desek to nejlepší, protože práce s ním je snadná.

Jednoduše se instaluje, tvaruje i finálně upravuje.

Desky mají dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti.

Je odolný proti vlhkosti a požáru (podle typu).

Pro desky je typická dlouhá životnost.

Sádrokartonové desky se upevňují na konstrukční profily.

Rimano Glet XL je jemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností. Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravy nerovností i celoplošné stěrkování). Cena bez DPH je 238 Kč/kus (12,5kg pytel).

Úprava sádrokartonu

Na práci se sádrokartonem potřebujete odlamovací nůž nebo pilu ocasku a na otvory nebozez. Po pečlivém zatmelení a zbroušení spár musíte desky finálně upravit.

Tmel ProMix Mega je univerzální pastový tmel určený k základnímu i finálnímu tmelení spár sádrokartonových desek a jiných povrchů např. omítek, betonu apod. Cena bez DPH je 189 Kč/kus (5kg vědro).

Sádrokarton je nutné dobře napenetrovat, aby barva nebo tapeta dobře držela a vyrovnala se savost celé plochy. Chcete-li, můžete ještě nanést tenkovrstvou omítku, v opačném případě desku není potřeba ani štukovat.

No-Coat® je vysoce pevná a nárazu odolná páska na ochranu rohů a k vyztužení koutů o různých úhlech. Cena bez DPH je 53 Kč/bm.

Nakonec už můžete malovat, lepit tapety a obklady, jak je libo. Vždy se ale raději ujistěte, že vámi vybrané přípravky se hodí na práci se sádrokartonem!