Košíky, stolky, pytle aneb Kam ukládat drobnosti v domácnosti

Šaty patří do skříně, boty do botníku, potraviny do komory… To všichni víme. Kam ale ukládat titěrnosti typu opasky, šperky a kabelky? Co s dokumenty, s drogerií, kam s dekami? Určete jim jedno místo!