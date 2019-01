„V případě každého nového projektu, který držíte pod svými křídly, jde především o to zachytit myšlenku klienta a reflektovat jeho duši v interiéru způsobem, aby bylo hned na první pohled patrné, komu dané místo patří a kdo v něm vytváří svůj příběh. Vy do konkrétního projektu otisknete svůj nezaměnitelný charakteristický rukopis, pro který si vás klient vybral, ale vždy ho vytváříte pro lidi, kteří v něm žijí, a zároveň jim plníte kousek jejich snu. Proto by každá tvorba měla být vždy dialogem, jehož výsledkem je krása, která nejen oslňuje, ale zároveň naplňuje účel, pro který byla realizována.“