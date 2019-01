Jana Nesvadbová, Novinky

Rozdělení domu s celkovou plochou podlah 290 m² do dvou objemů, které se kříží, si vyžádal svažitý pozemek sklánějící se k břehům jezera.

Spodní část je nenápadně zahnízděna v nižší pasáži parcely, díky čemuž je návštěvníkovi zpočátku stěží postřehnutelná. Díky tomu tak celá stavba působí na pozemku mnohem menším dojmem. Navíc horní podlaží díky překřížení získalo příjemnou terasu, která ční nad okolním terénem a je z ní proto hezký výhled na jezero.

Dům stojí na svažitém pozemku.

Do domu se vstupuje po kovové rampě do horního podlaží. Právě tam je hlavní společenská zóna.

Spodní část slouží jako klidová zóna, architekti sem umístili ložnice, dvě koupelny a menší posezení.

Zhruba ve středu délky tohoto boxu je umístěn vstup na zahradu. S horní částí je pak v interiéru propojen schodištěm.

Horní podlaží spočívá částečně na spodní části domu.

Pod horní částí domu je zavěšena houpačka.

Horní část domu s pilovitým profilem střechy, jenž je inspirovaný tvarem střech továrních, spočívá na spodním boxu, ale také na betonovém molu. Přístup do ní vede po kovové rampě.

Právě horní podlaží funguje jako hlavní, denní zóna domu. Na její podlouhlý půdorys architekti postupně seřadili posezení, obývací pokoj, jídelnu a kuchyň.

Za přepážkou je pak koupelna a za ní studovna, která ovšem může snadno posloužit i jako ložnice pro návštěvy s omezenou pohyblivostí.

Interiér je zařízen hravým stylem.

Díky prosklení ve střeše i z jižní strany je v domě spousta světla.

Jak upozorňují architekti, právě tato napůl soukromá část je v horním podlaží umístěna záměrně. Nejenom pro zmíněné návštěvy, ale také s výhledem na dalekou budoucnost, kdy jednou budou třeba sami majitelé rádi za možnost mít ložnici snadno a pohodlně přístupnou bez nutnosti překonávat schody.

Okna zasazená do střechy směřují na sever.

Vše si zařídí sám



Architekti dům navrhli s maximálním ohledem na okolní prostředí. Dům je umístěn na parcele tak, že kvůli jeho stavbě nebylo potřeba porazit žádný vzrostlý strom.

Veškerou zeminu, kterou na pozemku bylo třeba vykopat, dokázali architekti využít na jiných místech.

Za kuchyní následuje ještě koupelna a pracovna, kterou lze proměnit snadno v hostinský pokoj.

Interiér je obložen bílou překližkou.

Dům je vzhledem k odloučenosti pozemku navržen jako zcela soběstačný. Právě proto má nezvyklý tvar střechy. Ta je na severní stranu otevřena podlouhlými okny, na jižní stranu jsou nasměrovány fotovoltaické panely, které zajišťují elektrickou energii pro veškerý provoz, tedy vytápění, ohřev teplé vody a provoz veškerých spotřebičů, včetně sporáku.

Umístění studovny/pokoje na hlavní podlaží mělo svůj účel. Mohou je obývat hosté se sníženou pohyblivostí. V budoucnu jednou třeba i sami majitelé.

Dostatek tepla v domě zajišťuje kromě podlahového topení velké otevření jižní fasády, nad níž ovšem má střecha velký přesah. Díky tomu se interiér nepřehřívá v létě, ale zároveň střecha neomezuje přísun paprsků z nízko stojícího zimního slunce.

Aby využili co nejlépe podmínek pozemku, zasadili architekti spodní část domku co nejhlouběji do terénu, čímž využili izolačních vlastností země. V horním podlaží je také záměrně tmavá betonová podlaha, která má tepelně akumulační funkci.

Dům stojí na severním břehu jezera.

Z domu je nádherný výhled na jezero.

Vodu získávají obyvatelé domu přímo z jezera. Namísto chemikálií používají k jejímu čištění UV záření a filtry. Pro odpaní vodu je navržen systém, který umožňuje její vstřebávání na parcele.

Půdorys spodního podlaží

FOTO: Julia Jamroziková a Coryn Kempster (4x)

Půdorys horního podlaží

Architekti pro stavbu navrhli rovněž obálku z materiálů, které mají dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu. Fasáda je proto obložena tepelně ošetřeným borovým dřevem, střecha je z falcovaného plechu.

Hravě navržený interiér je obložen překližkou, zpestřujícími prvky jsou modré sedačky a cihlový sokl se zídkou, který slouží nejenom jako bezpečnostní podklad pro krbová kamna, ale zároveň i jako pohodlné posezení u nich v zimě.

Situace na pozemku

Řez domem