Dřevorubec na penzi proměnil chlívek v pohádkovou chaloupku

Když se v roce 1984 nastěhoval skotský dřevorubec Stuart Grant do nepoužívaného chlívku na konci své zahrady, myslel si, že tam zůstane, jen dokud nedá do pořádku hlavní dům. Od té doby chlívek upravoval a upravoval, až v něm nakonec zůstal nadobro. Během let jej proměnil v roztomilou chaloupku jako z pohádky.