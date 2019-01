Gisela Růžičková, Právo

Sedačka není malá investice, proto si před nákupem ujasněte, kam ji umístíte a jak velká by měla být. Kolik lidí na ní bude odpočívat, anebo zda ji budete využívat také k práci? Budete na ní spát každý den, nebo s ní počítáte jen pro občasné přespání návštěv?

Také byste měli mít alespoň představu, jaký typ, materiál a provedení sedačky potřebujete. Sedačku raději vybírejte osobně v obchodě, už jen proto, že si ji můžete vyzkoušet!

Sedačka Taormina z kategorie Elegance dodá místnosti nádech honosnosti s možností výběru z více druhů potahových materiálů i z kůže.

FOTO: Phase

Rozhodne prostor

Aby sedačka nabízela komfort a pohodlí celé rodině, zvažte předem její rozměry pro konkrétní místnost, v níž bude. Moderní bydlení je hlavně o prostoru. Proto tam, kde to jde, odstraňte příčky a kuchyň s obývákem i jídelnou propojte!

Sedačky už dávno neusazujeme ke zdi jen kvůli večernímu sledování televize. Umístěte sedačku do prostoru a vytvořte místo pro posezení s rodinou a přáteli. Je důležité nechat kolem sedací soupravy místo na procházení.

Někdy je výhodnější koupit menší pohovku a doplnit ji křeslem. Praktický je také taburet, který poslouží jako přídavné místo pro hosta, nebo si na něj můžete kdykoliv položit nohy.

Sedací souprava Blok nabízí komfortní a variabilní řešení podle přání, skládá se z elementů po 80 nebo 100 cm, díky čemuž se dá vytvořit téměř libovolný tvar.

FOTO: Böhm

Zvažte tvar a velikost

Klasicky mají moderní sedačky dva až tři sedáky. Potřebujete-li více místa k sezení, zvolte rohovou nebo sedačku do tvaru písmene L nebo U.

Sedací souprava do L má dva klasické sedáky a jeden prodloužený do lenošky vpravo nebo vlevo.

Sedačka do tvaru písmene U nabízí sezení až pro osm osob. K dostání jsou modely s prodlouženými sedáky do jedné nebo dvou lenošek i varianty zcela bez lenošek. Tento typ sedacích souprav se uplatní hlavně ve velkých místnostech, které by jinak působily prázdně a neútulně.

Elegantní a moderní design sedací soupravy Luciano Big Corner 3 do tvaru písmene U se stane dominantou obývacího pokoje, cena 77 077 Kč.

FOTO: Lino

Sedací soupravy do L nebo do U slouží jako válenda před televizí, ale nesouvisí s rozložením postele. Chcete-li spaní pro návštěvy, pořiďte si spíš sedačku rozkládací.

Typy sedaček

Prostorná rodinná sedačka se hodí pro vícečlennou domácnost, kde se kromě rodičů a dětí nacházejí i domácí mazlíčci. Taková rodina ocení vyšší a prostornější pohovku, která snese i větší zátěž. Tu nabízejí měkké polštářové, poměrně hluboké soupravy.

Osvědčují se i variabilní sedačky, které poskytují různé možnosti uspořádání. Vybírat si lze sedačku také podle tuhosti sedákových polštářů a hloubky sedu. Zatímco menší lidé ocení mělčí posezení, ti vyšší upřednostní hlubší variantu.

Petrolejově modrá rohová pohovka Max Winzer Marseille Flores pro velkou rodinu i pro ty, kteří milují lenošení. Povrch čalounění zdobí velurová úprava příjemná na dotek, cena 37 999 Kč.

FOTO: Bonami (2x)

Sedačku i postel v jednom si vyberte v případě, máte-li v bytě málo místa. Pořiďte si malou, pohodlnou moderní pohovku, která přes den poslouží k odpočinku a večer ji díky jednoduchému mechanismu změníte na dvojlůžko s kvalitní matrací.

Luxusní sedací souprava zaujme jedinečnými tvary, kvalitními materiály i špičkovým designem. Takové sedačky dodají švih i eleganci celé místnosti, jsou pohodlné díky polohovacím systémům, kterými si lze sklon i polohu opěradel a područek nastavit podle potřeby, a mají jednoduché tvary. Sedačky s vyšším opěrákem patří mezi komfortní modely.

Luxusní sedací souprava Hip Hop s jednobarevným textilním potahem, výplní z polyuretanové pěny. Některá křesla jsou vybavena sklápěcím mechanismem.

FOTO: Alax

Nadčasové sedačky preferují hlavně mladé páry, kdy sedací souprava představuje důležitý kus nábytku v obytném prostoru. Sedačku jako dominantu obývacího pokoje si někteří vybírají s přihlédnutím k současným módním trendům, jiní zase dávají přednost nadčasové klasice.

Rozkládací sedačku k příležitostnému spaní ocení hlavně návštěvy.

Rozkládací pohovka Karup Poetry Clear Iacquered/Vision/Gris je vyrobena z lehké a kvalitní borovice. S pohodlnými matracemi perfektně ladí jeden polštář, který je její součástí. Cena 16 999 Kč.

Pracovní sedačku s tvrdšími sedáky si pořiďte tehdy, když na sedačce víc sedíte a pracujete, než odpočíváte.

Moderní a stylové sedačky

Na výběr jsou sedačky moderní, ale i v různých stylech, barevném provedení a v několika typech povrchových úprav. Nejpohodlnější jsou sedačky na povalování, jejichž sedací část je dostatečně hluboká.

Hloubku sedačky lze ovlivnit pevnými čalouněnými polštáři. Navíc jejich potah můžete měnit podle potřeb, aniž by to příliš zatížilo váš finanční rozpočet.

Sedačky s úložným prostorem jsou praktické. Vyplatí se v domácnostech, ve kterých se bojuje o každý centimetr.

Sedací souprava Charleston podélného nebo rohového tvaru s prodlouženým modulem pro pohodlné natažení nohou. Sedačka je rozkládací a má úložný prostor.

Klasické sedací soupravy respektují především zdravé sezení a pohodlné vstávání, což ocení zejména senioři. Pohodlnost těchto sedaček je dobré vyzkoušet osobně. Můžete si totiž vybrat mezi stupni tuhosti a zvolit tak pro sebe nejvhodnější variantu.

Materiál (látka, přírodní kůže nebo eko kůže) by měl být příjemný na dotek, ale měl by jít lehce udržovat. V této souvislosti jsou dobrou volbou snímatelné potahy, které lze vyprat v pračce. Později se dají snadno nahradit jinými, ušitými na míru.

Zvolený materiál sedačky se samozřejmě odráží na její ceně a životnosti, proto vybírejte sedací soupravu pečlivě a s rozvahou.

Stockholm, 3místná pohovka, přírodní lícová useň je vysoce odolná, je jemná na dotek a má přírodní vzhled, cena 44 990 Kč.

FOTO: Ikea

Barvu sedačky slaďte s interiérem. Přírodní tlumené barvy se obvykle hodí ke všemu. Pokud ale sníte o barevně výrazné sedačce, volte další doplňky v decentních barvách.

Pohovka Modesto Olive je jednoduchá, dvojmístná, cena 11 990 Kč.

FOTO: Westwing

Typy povrchové úpravy – ne každá sedačka je vhodná pro rodinu s dětmi. Tady by měl být povrch sedačky dobře omyvatelný. Stejně tak milovníci psů a koček budou preferovat potahy, které jdou snadno vysávat, čistit a impregnovat.

Modulární pohovka Hampton je vrcholem pohodlí a komfortu, dynamiky a městského designu. Svěží vzhled a nízká, široká sedadla lákají k posezení.

FOTO: Bo concept