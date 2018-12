Gisela Růžičková, Právo

Nevíte, kam domácí vinotéku umístit, na co si dát při výběru pozor a kolik vás bude stát? Necháte vinotéku stát samostatně, nebo ji raději zabudujete do kuchyňské linky? Kolik lahví vína chcete skladovat?

Dvouzónová vinotéka Hyundai VIN 12 DZ až pro 12 lahví dvou druhů vína. Nabízí zrcadlově tónovaná prosklená dvířka, dotykové ovládání modře podsvíceným LED displejem, vnitřní osvětlení a nízkou hlučnost 38 dB. Energetická třída A, cena 4299 Kč.

FOTO: Datart

Pijete výhradně bílé víno, nebo rádi střídáte více druhů? To jsou otázky, které vám položí zkušený prodejce, než vám s výběrem poradí.

Pravidla pro výběr vinotéky



Kapacita je zásadním kritériem při výběru vinotéky. Udává, kolik lahví vína v ní můžete skladovat. Do menší vinotéky umístíte až 8 lahví vína, větší typy pojmou až 200 lahví.

Vestavná vinotéka ARC 229 je určena pro dlouhodobé uskladnění vína až pro 36 lahví o objemu 0,75 l. Dřevěné police, teplota od 6 do 18 °C. Elektronické ovládání vč. dig. displeje s ukazatelem teploty. Hlučnost 39 dB, energ. třída A, cena 27 990 Kč.

FOTO: Whirlpool

Počet zón ve vinotéce se řídí různými druhy vína, které vyžadují skladování v odlišných teplotách.

Jednozónová je vhodná pro jeden druh vína, neumožňuje rozdílné nastavení teplot. Dvouzónová se hodí pro skladování dvou druhů vína.

Existují ale i vícezónové modely, které nabízejí možnost skladovat společně jak vína, tak sekty i šampaňské, ovšem patří mezi nejdražší.

Dvouzónová vinotéka PW 38 D s kompresorovým chlazením až pro 38 lahví vína s digitálním ukazatelem nastavené teploty umožňuje nastavit 2 teploty v rozmezí + 5 °C až + 20 °C, vnitřní vlhkost v rozpětí 50-80 %, energetická třída A, cena 11 490 Kč.

FOTO: Philco

Vlhkost uvnitř vinotéky by měla být v rozmezí 50 až 70 %. Pokud by byla nižší, mohlo by dojít k seschnutí korkové zátky a zoxidování vína. Naopak vyšší vlhkost může způsobit vznik plísní a pachů uvnitř vinotéky a znehodnocení vína. Zaměřte pozornost i na spotřebu energie a s ní související typ chlazení, protože vinotéka, stejně jako třeba lednice, jede 24 hodin denně.

Nižší spotřebu mívají kompresorové vinotéky, které dlouhodobě udrží správnou teplotu i vlhkost vína a také mívají vyšší kapacitu, rychleji chladí a jsou výkonnější. Jejich nevýhodou bývá vyšší cena a také vyšší hlučnost, což je další parametr, který je dobré ohlídat. Méně hlučné, ale také méně výkonné, pomaleji chladící a provozně dražší bývají vinotéky chlazené termoelektrickým článkem.

Péči o víno zajistí domácí vinotéka SWB66001DG, brání vysoušení korku a vytváří komplexní chuť v každé lahvi. Nastavitelné dřevěné police poskytují skvělý prostor pro vodorovné uložení vín. Cena 27 047 Kč.

FOTO: AEG

Ohlídejte si i hlučnost. Volte raději tišší model vinotéky, který zároveň méně vibruje, což je dobré i pro víno, které má rádo klid.

Energetická třída se u vinoték označuje písmeny A+ až F, kdy A+ patří k nejúspornější variantě. Doplňkové vlastnosti vinoték, s nimiž se můžete setkat kromě základních funkcí:

Displej umožňuje přehledně nastavovat a kontrolovat teplotu a vlhkost pro správné skladování.

LED osvětlení zaručuje rovnoměrné osvětlení. Vinotéka se automaticky rozsvítí již při otevření dveří.

UV filtr zabraňuje pronikání slunečního světla, které negativně ovlivňuje kvalitu vína.

Vinný sklípek



Dnes existují firmy, které dokážou postavit sklípek na klíč za pár týdnů. Buď si v domě či bytě vyčleníte místnost, nebo stavbě opravdového sklípku uvolníte trochu místa na svém pozemku. Samozřejmě musíte počítat s větší finanční náročností.

Při stavbě opravdového vinného sklípku pro skladování a archivaci kvalitního vína je třeba počítat s větší finanční náročností.

FOTO: Global wines

Existují dva druhy sklípků: pasivní a aktivní. Pasivní udrží vhodnou teplotu a vlhkost, je správně odvětrán bez klimatizace. U tzv. aktivních vinných sklepů se o vhodné klimatické podmínky stará promyšlená chladicí technika.