Jana Nesvadbová, Novinky

To, čím domek na první pohled upoutá, je jeho vzhled. Jeho kostru tvoří kovový a dřevěný rám seskládaný z geometrických útvarů, nejčastěji čtyřúhelníků. Na ty jsou „nalepeny” šupiny šišky tvořené pláty z akrylátového skla.

Domek slouží jen jako noclehárna, koupelna s toaletou jsou u země, přístupné po lávce.

FOTO: Profimedia.cz

„Byl jsem osloven společností, která domek chtěla začlenit do své reklamy. Jejich zadání bylo ale velice vágní. Představovali si něco, co bude jako krystal, nebo cosi krystalického, a co bude viset mezi stromy,” prozradil původ domku serveru Living big in a tiny house designér, jenž začal s navrhováním stromových domků v roce 2006.

Také povrch koupelny zdobí geometrické obrazce připomínající tvar šupin šišek.

FOTO: Profimedia.cz

Koupelna je zařízena jen nejnutnějším vybavením.

FOTO: Profimedia.cz

Od začátku jej přitom přitahovaly projekty, kde mohl uplatnit své nadšení pro co nejvíce komplikované geometrické tvary. Na Šišce je pak dotáhl do naprostých detailů.

Například, obdobně jako na skutečné šišce, jsou šupiny na vršku, kde lze předpokládat stopku, nejmenší, směrem dolů se zvětšují a ke špičce se opět zmenšují. Při pohledu z oken ven je pak možné vidět, do jakých detailů až autor šel. Každé okno má v sobě ještě ornament, který imituje tvar uložených semínek s křidélky. (Detailisty pak jistě potěší zjištění, že „semínka” jsou orientovaná opravdu tak jako ve skutečné šišce, tj. směřují ke stopce.)

Šiška je ke stromům připevněna natolik, že se při pohybu lidí uvnitř nehoupe. Její skla jsou o různé tloušťce, která má odolat i těm nejsilnějším větrům a jejich následkům.

FOTO: Profimedia.cz

Vzhledem k jeho původnímu účelu i velice specifickému tvaru není tento stromový domek plně zařízen jako jiná obydlí podobného charakteru, jež jsou ovšem také větší.

Nemá například žádnou kuchyň, a rovněž tak, zatouží-li návštěvník zajít do koupelny či na toaletu, musí po schůdcích pěkně dolů, kde nad patou jednoho z nejbližších stromů nalezne vše, co potřebuje.

I tato ministavbička má bohatě geometricky zdobený povrch imitující vzor na šupinách šišky. Jedinou místností nahoře je tak ložnice. Ta nabízí výhled nejenom do stran, ale také vzhůru, do korun stromů.

Interiér je možné zařídit jak dvojicí samostatných lůžek...

FOTO: Profimedia.cz

... tak jedním velkým manželským.

FOTO: Profimedia.cz

Designér vysvětluje, že jedním z jeho cílů je vytvářet domky, které mají co nejmenší dopad na okolí, a především na příslušné stromy.

V případě Šišky proto uznává, že vlastní proces jejího zavěšení byl nepochybně invazivní, v současnosti však již jeho stavba nikterak neškodí. Stromy pouze v místech ukotvení zesilují, aby nakonec kotvicí prvky obrostly tak, že se se Šiškou zcela propojí.

Pohled vzhůru do korun stromů připomíná díky geometrickým obrazcům kostry pohled do kaleidoskopu.

FOTO: Profimedia.cz

Nevšední stavba, která je vybavena elektrickým osvětlením (elektřina je dovedena z nejbližšího rodinného domu), je unikátní nejenom svým vzhledem, ale také cenou. Přišla na více než 100 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,3 milionu korun.