Jana Nesvadbová, Novinky

Kateřina si přála bydlet v bytě. Ovšem aby nebyl v ledajakém domě. Hledala takový, který bude mít příběh, historii, správnou atmosféru. A kterému rozhodně nebude chybět komín. Aby mohla mít krb, protože krby miluje. Nakonec se všechno povedlo a s manželem bydlí v měšťanském domě v centru Jihlavy.

Většina úložných prostorů je ve vstupní chodbě, kde jsou vestavěné skříně.

FOTO: Vladimír Inek

„Byt jsme koupili v dražbě od města Jihlavy. Byli jsme jediní zájemci, protože ostatní lidé z něj při prohlídkách prchali, sotva do něj nahlédli. Po předešlých nájemnících byl úplně vybydlený. Na zdech byly patrné záseky od mačety, jak se zde opilí nájemníci prali, na některých místech zůstaly i cákance od krve. Ale měl svoje kouzlo, které jsme naštěstí odhalili jen my,” napsala nám Kateřina.

V bytě nechybí tolik žádaný krb. Dokonce je oboustranný, takže se pohledem na plápolající oheň mohou majitelé těšit i z ložnice.

FOTO: Vladimír Inek

Byt je úzký, má 68 m² a dispozici 2+kk. Jeho získání nebylo z nejrychlejších, proces koupě a přepsání zabral přes čtyři měsíce.

Kateřina s manželem ovšem tuto dobu strávili užitečně. S přizvaným kamarádem architektem Pavlem Deržmíškem, jenž si s nimi byl byt před koupí i prohlédnout, sedli a začali promýšlet novou dispozici i jeho budoucí vzhled.

Přepážka mezi místnostmi není dotažena záměrně až ke stropu. Volný prostor okupují květiny, které interiéru dodávají velice přívětivou atmosféru.

FOTO: Vladimír Inek

Kamarád nakonec přispěl nejenom radou, ale i vlastnoruční prací. Naprostou většinu stavebních úprav provedl v bytě sám.

„To se ukázalo výhodou zejména u konstrukcí a detailů, které potřebují čas, aby uzrály, na což standardní řemeslníci nemají prostor,” chválí si Kateřina.

Velký jídelní stůl z dubového dřeva si vyrobili manželé sami.

FOTO: Vladimír Inek

Konečná podoba bytu je přitom podle jejích slov souhrou myšlenek a nápadů všech tří, Kateřiny, jejího manžela a kamaráda architekta.

V porovnání s klasickou rekonstrukcí bytu byla ovšem ta jejich ozvláštněna ještě jedním nezanedbatelným rozdílem. Většinu změn vůči dosavadnímu stavu bylo třeba konzultovat s památkovým odborem města, protože dům je kulturní památkou. Majitelé se ale nakonec na všem podstatném dokázali s památkáři rozumně domluvit.

Barvu přírodního dřeva majitelé doplnili bílou. Tu má nejenom nábytek, ale také omítka na cihlové zdi.

FOTO: Vladimír Inek

Jako první zbavili veškeré zdi a stropy omítek. Tento zákrok byl nezbytný nejenom z estetických důvodů, ale zejména z hygienických. Pryč musela rovněž dřevěná příčka. Nakonec z celého bytu zbyly pouze nosné obvodové zdi. Tím, že zůstaly otlučené na cihlu, nabídla se možnost nechat je v interiéru přiznané, byť ne v jejich režné barvě.

Kvůli zachování světlosti místností se majitelé rozhodli aplikovat na cihlové zdi tenkou vrstvu bílé vápenné omítky. Důkladnou prohlídkou prošly také veškeré dřevěné trámy, jež na závěr manželé konzervovali včelím voskem.

Ložnice je od obytné části oddělena pouze přepážkou, v bytě je jediná skutečně samostatná místnost, a tou je koupelna.

FOTO: Vladimír Inek

„Chtěli jsme jasně vyznačit, co je nové a co staré. Proto například tam, kde vznikly nové sádrokartonové stěny, muselo být vše perfektně rovné. To se pak projevilo i na dispozici, nové konstrukce se nikde nedotýkají starých. Naopak v těchto místech vznikly průchody mezi jednotlivými místnostmi,” vysvětluje Kateřina.

Také nová příčka nesahá až ke stropu, aby nerozdělila pohledově staré trámy. Volný prostor majitelka nápaditě využívá jako místo pro pěstování květin.

Z bytu, který ostatní zájemce děsil, mladá rodina vytvořila příjemné moderní bydlení v centru Jihlavy.

FOTO: Vladimír Inek

Majitelé uvažovali zachovat původní podlahu, ovšem v průběhu posledních let byla překryta několika vrstvami jiných krytin, a to ji nenávratně zničilo. V bytě je tedy podlaha nová, ovšem opět dřevěná. Jak bylo možné očekávat, právě podlaha se nakonec stala hlavní dominantou bytu a vtiskla mu jeho základní charakter.

Podlaze navíc velice úspěšně sekunduje rovněž dřevěný strop, a tak majitelé už věděli, že další takto výrazný prvek do bytu pořizovat nemohou. Proto nakonec například nedošlo na žlutý gauč, o kterém přemýšlela naše čtenářka.

Koupelna je jediným místem, kde není dřevěná, ale betonová podlaha. K ní se dobře hodí marocký štuk na stěnách.

FOTO: Vladimír Inek

„Snažili jsme se mít stále na paměti, že si jako mladá rodina chceme vytvořit útulný domov. Proto jsme nakonec zvolili různé odstíny bílé barvy a přírodní dřevo. Aby byl prostor funkční pro všechny potřeby nás všech, a přitom zůstal vzdušný, museli jsme u většiny výrobků sáhnout po atypu," píše Kateřina.

Na míru si nechali vyrábět například vestavěný nábytek, gauč, lavice, nebo zámečnické prvky. Ovšem například takový velký jídelní stůl z dubového dřeva, ten si manželé vyrobili sami.

V nové podobě má nakonec byt jen jednu samostatnou místnost, a tou je koupelna s toaletou. Ta zaujme nečekaným materiálem podlahy, jímž je vypalovaný cement, na stěnách jej pak doplňuje marocký štuk. Pro něj se majitelé s architektem dohodli především kvůli jeho schopnosti odolávat vlhkosti.

Půdorys bytu v nové podobě

FOTO: Archiv majitelů

Většina bytu zůstala více méně otevřená, nechybí žádná z důležitých denních i nočních zón - kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pracovna, ložnice a zádveří.

Co čtenářku Kateřinu obzvláště těší, je skutečnost, že se nakonec dočkala i vytouženého krbu. Aby s ním dosáhli opravdu velkého efektu, zvolili oboustranný, takže se pohledem na plameny mohou majitelé kochat z obývacího pokoje, anebo se jimi mohou nechat ukolébat ke spánku v ložnici.

Původní stav bytu a jeho rekonstrukce

FOTO: Archiv architekta

Praktickým detailem v bytě je komora na uložení nejrůznějších úklidových pomůcek. Společně s tím vznikla celá šatna s vestavěnými skříněmi, kterou zastřešuje lůžko pro děti. Možná to na první pohled vypadá jako spíše provizorní řešení, ovšem Kateřina má v tomto ohledu jasno: „Kdo jako dítě netoužil spát nahoře na peci?”