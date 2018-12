Gisela Růžičková, Právo

Letošní Vánoce se podle mínění předních designérů inspirují čtyřmi hlavními proudy. Své stálé místo si mezi nimi drží klasický tradiční styl, který je pořád populární.

Ovšem do Vánoc letos silně zasahuje i skandinávský proud. Milovníci extravagance uvítají nové prvky v tzv. retro stylu a stejně jako do jiných oborů i do dekoru se vrací inspirace přírodou.

Dřevěná podsvětlená silueta betlému s laserově vypalovaným motivem, rozměry: 23 x 14,5 x 3 cm (š x d x h), pouze pro vnitřní použití, chraňte před vlhkem.

FOTO: Retlux

Adventní kalendář složený ze 24 sáčků, každý o velikosti 11 x 14 cm, které stáhnete saténovými stuhami různých barev. Cena 399 Kč.

FOTO: Tchibo

Tradiční klasika

Tradice, střídmost, dominance stříbrně šedé, žlutozlaté, teplé béžové, tmavší červené, bílé i tmavě šedé. Tak se dá ve zkratce představit tradiční styl, který je i letos v designu velmi populární. Kombinace těchto barev převládají také v kolekcích českých designérů.

Z jasně modré barvy vychází příjemná svěžest a lehký chlad. Jemně světlá modř dává vyniknout bílým a přírodním doplňkům.

FOTO: Hornbach

Retro styl

Toužíte-li vnést do vašeho příbytku více barev, vsaďte na extravaganci z retro proudu, která dokáže vytvořit výzdobu s vyloženě eklektickým nádechem. Živé tóny ve spektru barev, jako je azurová, růžová, zelená, v kombinaci s černou a zlatou a také různými materiály vám připraví nevšední zážitek!

Neobvyklé textury, materiály i vzory vytvoří překvapivou souhru, která vás bude bavit.

Nová vánoční sběratelská kolekce Zimní radovánky zobrazuje příběhy inspirované zimními sporty a očekáváním Vánoc.

FOTO: Potten & Pannen-Staněk

Severská harmonie

Severský životní styl reprezentují moderní a čisté dekorace, které dokonale souznějí s životním stylem lagom. Tento směr se řídí heslem „ani moc, ani málo“ a to se odráží i v interiérovém designu.

Nadšenci skandinávského stylu v barvách upřednostní jemné zlaté a černé detaily na bílých koulích. V kolekcích nepřehlédnete propracované ornamenty s jemnými barevnými tóny. To vše v duchu naprosté harmonie.

V duchu severského stylu vnesou ozdoby do domácnosti naprostou harmonii.

Vánoční ozdoby ve skandinávském stylu kombinované v bílé a červené barvě. Na dekorech vánočních koulí dominuje sněhová vločka, bílý posyp a motiv soba. Cena za balení od 229 Kč.

FOTO: Ornex (2x)

Otisk přírody

Jestliže jste milovníky přírody a líbí se vám motivy, jako jsou stromky, větvičky, lístky, houby nebo pírka, dekorujte jimi interiér. Doteky přírody budou plné temných tónů v tyrkysové, modré, teplé zlaté, teplé šedivé, námořnické modři, červenohnědé i tmavě červené a obecně teplých zemitých barev.

Ozdoby inspirované zimní přírodou, motivy lesa a venkova. Převažuje bílá barva v kontrastu s hnědou. Cena za balení od 73 Kč.

Jako vánoční dekorace potěší svíčky Heart&Home šesti různých vůní, např. Štědrý večer, Andělská zima nebo Vůně vánočního stromečku. Cena za dvě svíčky + svícen 249 Kč.

FOTO: Albi