Sylva Svobodová, Právo

Trouba má zkrátka před svátky honičku. Po cukroví přijde na řadu pečení masa, příprava slavnostní štědrovečerní večeře, Silvestr, novoroční oběd. A je důležité, aby na ni byl spoleh, měla skvělý výkon, chytré funkce a šlo v ní připravovat jídlo na mnoho způsobů.

Vsaďte na parní troubu, nezklame vás

Vaření v páře je zdravější, chutnější, a tak není divu, že se parní trouby dostávají do popředí. Lze v nich upéct maso, grilovat zeleninu, upéct cukroví, chleba, nechat nakynout těsto a sterilizovat i nádobí.

Multifunkční parní trouba EOB9956XAX. Snímač vlhkosti nastaví správné množství páry a chuť pokrmu je dokonalá. Má i funkci vakuové vaření, jídlo lze připravit v utěsněných sáčcích při nízké teplotě. Cena 42 341 Kč.

FOTO: Electrolux

Pára připraví pokrmy šetrněji, uchová vůni, chuť, přirozenou šťavnatost, vitamíny, minerály i antioxidanty. Trouba umí také potraviny rovnoměrně rozmrazit a následně ohřát hotová jídla, v páře se snadno připraví i zelenina, rýže, brambory, ryby. O Vánocích v ní upečeme cukroví a nabízí i službu sterilizace kojeneckého nádobí nebo sklenic na domácí marmeládu.

Kromě přístrojů s funkcí 100% páry existují i modely s tzv. přídavnou párou. Tu je možné kombinovat s vybranými druhy ohřevu, např. horkým vzduchem nebo grilem. Kromě vaření lze přídavnou páru využít i pro pečení: ideální je pro listové těsto, maso a drůbež.

Trouba není „trouba"

Moderní trouby jsou chytré až přímo mazané. Nabízejí spoustu nadstandardních dovedností, mnoho druhů ohřevu, elektronickou regulaci teploty v širokém rozmezí.

Cenný čas ušetří třeba funkce coolStar pro hluboce zmrazené potraviny, možnost rychlého předehřívání nebo automatické programy cookControl 30, díky nimž i méně zkušení kuchaři zvládnou dokonale připravit řadu oblíbených pokrmů.

Pomocníkem jsou i teplotní sondy, jež ohlídají vnitřní teplotu potravin, ať jde o krůtu, hovězí svíčkovou nebo steaky.

Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou nabízí 15 druhů ohřevu včetně grilu, sušení. Páru lze využít také ke kynutí těsta, pečení pečiva, houskových knedlíků.

FOTO: Siemens

Hospodyňky si chválí i funkci baking senzor, která pohlídá, kdy se bábovka či koláč dopeče, a není třeba do ní píchat špejlí. Muži zase ocení technologii Home Connect, s níž lze troubu kontrolovat a ovládat pomocí aplikace v mobilu nebo na tabletu. Aplikace obsahuje také hodně receptů, videonávodů, praktických rad, takže se, pánové, pusťte bez obav do kulinaření a se zástěrou u pasu překvapte rodinu!

Upeče a vyčistí se

Po velkém vaření, pečení, oslavách a Vánocích dostane trouba zabrat. Drhnout ji ručně ale opravdu nemusíme. Tedy, když máme typ s funkcí automatického čištění activeClean. Stačí stisknout tlačítko a trouba se sama vyčistí.

Multifunkční trouba AEG BSK792320M StemPro má tři režimy vaření a pečení. První využívá horký vzduch, druhý páru a třetí jejich kombinaci. Součástí je teplotní sonda, která v průběhu přípravy měří teplotu středu pokrmu. Cena 42 341 Kč.

FOTO: Aeg

Při tomto čištění (pyrolýza) se trouba rozpálí na teplotu okolo 485 °C a veškerá mastnota a nečistoty se spálí na popel. Vnitřek trouby pak jen vytřeme vlhkým hadříkem. U některých modelů je speciální vrstva activeClean i na roštech a teleskopických výsuvech.

Když doma voní vanilka

Vánoční cukroví milují děti i dospělí. Jsou hospodyňky, které zvládnou i dvacet druhů. Málokde ale chybí vanilkové rohlíčky, perníčky, kokosky či linecké.

Červená sada na pečení cukroví je ve stylu 3v1. Obsahuje nerezovou mísu s objemem 1,6 litru, která má protiskluzné dno, tři červená vykrajovátka a červenou váhu se skleněným povrchem. Umožňuje vážení až do 5 kg. Cena 990 Kč.

FOTO: Brabantia

Necelé čtyři týdny do Vánoc se zdá, že je čas. Ale některé cukroví připravujeme už na začátku prosince. Jde o druhy, které se musí dát do chladu, aby do Štědrého dne změkly (vanilkové rohlíčky, pracny).

Formy z měkkého silikonu odolávají teplotám do 230 stupňů, lze je mýt v myčce. Součástí balení je stěrka na těsto a recepty. Cena za sadu 249 Kč.

FOTO: Tchibo

S předstihem děláme i perníčky s vůní skořice, hřebíčku a muškátového oříšku. Tvar perníčku je díky vykrajovátkům rozmanitý: sluší mu srdíčka, zvonky, kapři, stromky, hvězdičky. A samozřejmě nezapomeneme na zdobení! Pracujeme se zdobicím sáčkem s tenkou cukrářskou špičkou nebo zakoupíme jednorázové sáčky na zdobení.

Upečte si voňavé perníčky z připravené směsi, třeba speciální bezlepkové. Vše je rychlé, chutné. Perníčky nechte několik dní odležet v krabici na chladném místě.

FOTO: Labeta

Dva týdny před Vánocemi pečeme linecké. Těsto se snažte zpracovat co nejrychleji, aby se tuk nestihl rozpustit a vsáknout do mouky (cukroví by po upečení bylo moc tvrdé). K další práci přizvěte děti. S vykrajovátky se hezky zabaví a budou mít zážitky, na které ani v dospělosti nezapomenou.

Těsně před svátky se pusťte do nepečeného cukroví, jako jsou marokánky či pusinky, vosí hnízda. Vyzkoušejte i rumové kuličky. A jestli chcete zdravější variantu, vsaďte na raw cukroví z datlí a ořechů. Ingredience pouze umixujete a vyválíte jako klasické těsto.

Ručně vyřezávané formy ze dřeva jsou šikovné na dekorativní perník. Před použitím se forma vymaže olejem, vysype moukou. Do těsta dáme i med, perníkové koření. Zabalíme a dáme do chladu.

FOTO: Fler