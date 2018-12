Text: Martin Horáček, editace: tnk, Novinky

Jméno města Frývaldov, dnešního Jeseníku, proslavily v 19. století nejen lázně, ale také úspěšná textilní firma Regenhart a Raymann, jejíž historie začala v roce 1791.

Na konci 19. století přešlo vedení do rukou jediné rodiny vlastníků, původem vídeňských Regenhartů. Bratři Alois III. a Ernst Regenhartové se už předtím přestěhovali do Frývaldova a zapojili se do místního veřejného života.

Reprezentativní je stavba nejen v exteriéru, ale i v interiéru.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Olomouckého kraje, Miroslav Sychra

Jednopodlažní horská vila má půdorys písmene L, v přízemí byly salony a provozní místnosti, v patře ložnice, pokoje pro hosty a koupelny. Dřevěné detaily interiéru kombinují inspirace ze severské neorenesance s náznaky florální secese s rostlinnými motivy.

Ze tří stran asymetrické hlavní strany vily zpestřují prvky středoevropského baroka. Jsou v monumentálním, hravě rokokovém až zlidovělém stylu.

Chloubou interiéru je dřevěné schodiště.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Olomouckého kraje, Miroslav Sychra

Z bratrů Mayrederů je nejznámější Karl, který byl známý jako urbanista. V Jeseníku projektoval i Julius Mayreder. Ten patřil k zakládajícím členům Vídeňské secese.

Poslední z nich, Rudolf, byl vídeňským radním. Z rodiny byla známá i jeho manželka, významná představitelka ženského hnutí Rosa.

Stavba patří mezi architekturu, která vyznává větší zdobnost.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Olomouckého kraje

Po znárodnění sloužila vila Ernsta Regenharta jeslím podniku Moravolen a po roce 1989 se proměnila v sídlo Všeobecné zdravotní pojišťovny, která ji rekonstruovala pro svou administrativu.