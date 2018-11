Jana Nesvadbová, Novinky

Tomu, že své sliby myslí Berns vážně, nasvědčuje mimo jiné i fakt, že v nevadské poušti stihl koupit 27hektarový pozemek v sousedství společností, jako jsou Google, Apple nebo Tesla a utratil za něj 170 milionů dolarů, tedy zhruba 3,88 miliardy korun.

Lokalita nese název Innovation park a nové chytré město má být řízeno díky technologii známé jako blockchains.

V současnosti je tento druh decentralizovaných databází známý zejména ve spojitosti právě s kryptoměnami, protože umožňuje - kromě jiného - bezpečné a přehledné obchodování s nimi. Ovšem právě bezpečný způsob zacházení s daty a jejich spravování má mít možnost využívat celé město, a to ke svému provozu obecně. Samozřejmě včetně jeho obyvatel, kteří tak získají velmi bezpečný systém pro veškeré elektronické interakce.

Vzhled města je navržen tak, aby zapadl do okolního prostředí pouště.

„Kupříkladu obyvatelé budou moci využívat služby bankovnictví, volit a ukládat data v systému blockchains bez nutnosti používání prostřednických společností, nebo státu,” popisuje výhody nového města server New York Times.

Tak, jako zní futuristicky systém řízení města, vypadají i vizualizace jeho budoucího vzhledu. Za ním stojí dvojice losangeleských studií, jimž dal miliardář za úkol v maximální míře využívat nejnovější technologie ve všech oblastech.

„Efektivita, udržitelnost, průhlednost a využívání místních zdrojů nebudou předmětem kompromisů, ale záruky,” zaznívá na stránkách Bernsovy společnosti Blockchains.

„Spousta inovativních technologií změní způsob, jakým se budou obyvatelé města chovat v rámci svých každodenních životů, systém decentralizovaných databází bude v centru veškerého dění - především však bude udržovat všechny systémy poctivé, spravedlivé a demokratické,” slibuje společnost.

V centru se počítá spíše s nižšími budovami, výškové stavby jsou naplánované na okraj.

Samotný návrh není ještě do všech detailů dokončen, z prvních snímků je ovšem zřejmé, že v centru nového města vyrostou spíše nízké budovy, s dopravní infrastrukturou ukrytou pod úrovní povrchu. Naopak, stavby na okraji budou výškové. Vzhled celku má pak rezonovat s okolním pouštním prostředím, a to jak barvami, tak tvarově.

Projekt počítá s vytvořením rezidenčních budov nabízejících bydlení pro několik tisíc lidí, vše doprovodí nezbytné kancelářské budovy a obchodní centra. Architekti nezapomněli ani na místa určená ke společnému a společenskému životu obyvatel.

Město bude využívat solární energii, energii větru a bude mít i systém oběhu vody, v němž se bude tato vzácná tekutina recyklovat.

V současné chvíli čeká město na schválení příslušných úřadů - pokud se jej podaří získat, se stavbou by se mělo začít již v příštím roce.

„Buď to bude ta nejúžasnější věc, anebo nejspektakulárnější průšvih v dějinách lidstva. Zatím nevím ještě, co z toho. Doufám samozřejmě v první možnost. Na každý pád to bude pekelná jízda,” řekl Berns pro New York Times.