Gisela Růžičková, Právo

K tomu, abyste si dobře vybrali, musíte správně změřit okna a podle jejich rozměrů zvolit vhodnou výšku záclony a závěsu i počet běžných metrů na šířku.

Na výběr máte dvě možnosti. Tou první jsou kusové záclony s přesně danými rozměry a začištěnými okraji. Ty stačí prostě koupit a pověsit.

Další možností jsou metrážové záclony. Ty mají danou délku, šířku si určíte podle potřeby. Obvyklé je, že závěs zakrývá záclonu nejen na šířku, ale i na výšku, proto musí být delší, než je záclona.

Kritéria správného měření

Výška záclony či dekorační tkaniny je jedním z nejdůležitějších parametrů. Při nákupu už byste měli vědět, jestli bude záclona dosahovat k parapetu, k radiátoru, nebo až na zem. Jasný by měl být i způsob zavěšení záclony a závěsu.

Luxusní zatemňující závěs Norton se saténově lesklým povrchem, který vynikne při dopadu světla. Efekt závěsu podtrhuje jemný květinový design. Rubová strana je jednobarevná, s hrubší pravidelnou vazbou a v barvě lícové strany.

FOTO: Styltex design (2x)

Šířka záclony ovlivňuje její nařasení. U jednoduchých záclon bez vzoru se obvykle pořizuje dvojnásobek šíře okna, u bohatě vzorovaných záclon není třeba velké řasení, to proto, aby vynikl samotný vzor. Do šíře záclony počítejte také s přesahem záclony na bocích rámu okna. V opačném případě by se okno opticky zmenšilo.

Styl interiéru je důležitý při výběru záclony i dekorativního závěsu. Záclony i závěsy mohou podpořit současný styl, nebo ho celý oživit či celkový ráz interiéru změnit. Bude záležet na osobní představě i vkusu.

Umělé a přírodní materiály

Průsvitné látky, jako je žakár, organza, voál či mušelín, jsou žádané. V našich interiérech se nejčastěji používá organza (od 250 Kč/m). Je lehká, elegantní a dostupná v široké paletě barev s jedinečným leskem. Jemná vlákna jsou hustě tkaná vedle sebe. Vzory jsou na látku vypalované. Průhledné či poloprůhledné záclony volte, máte-li v místnosti málo světla.

Záclona Storfosna v korálové barvě ze100% polyesteru, rozměr 145 x 245 cm, cena 169 Kč/kus.

FOTO: Jysk (2x)

Hrubší látky, jako je voál (od 150 Kč/m), nabízejí hrubší strukturu, jsou mnohem odolnější a trvanlivější, dobře se udržují. Místnost, která má dostatek slunečních paprsků, potřebuje malé odstínění v podobě tmavší a méně propustné záclony či závěsu.

Červené závěsy Merete ze silné látky pokoj zatemní a zamezí veškerým pohledům zvenčí. Díky okům v horní části je snadné je zavěsit i posouvat. Rozměr 145 x 300 cm, cena 899 Kč/pár.

FOTO: Ikea (2x)

Lehké látky, mezi něž patří např. bavlna, tkané hedvábí, kartoun, trevíra, satén, se vyrábějí jednobarevné nebo s potiskem.

Potisk závěsů s motivem listů a květin. Látka s mírnou texturou, dobře propouští světlo, 100% bavlna. Šetrné praní na 30 °C. Cena 999 Kč.

Crashové záclony s pomačkaným efektem dodávají interiéru romantickou atmosféru, ale nežehlí se.

Batistové záclony jsou jemné, mají plátnovou vazbu a přírodní vzhled.

Nehořlavé záclony jsou nedýmivé polyestery s kvalitou běžných látek, splňují všechny důležité protipožární normy, obejdou se bez dodatečných chemických úprav. Nehořlavé vlastnosti se neztrácejí ani praním, používáním nebo stárnutím materiálu. Všechny látky pod značkou Trevira CS musí absolvovat zkoušky na obtížnou vznětlivost.

Antistatické vlastnosti záclon se dosahují speciálními nástřiky, které pomohou s údržbou látky a ocení je i alergici na prach a jiné alergeny.

Antialergické záclony typu Air mají ve vláknech kovové oxidy a ze vzduchu odstraňují škodliviny, jako jsou nikotin a formaldehyd, dokonce si poradí s nepříjemnými pachy. Pracují jako katalyzátor ve dne v noci a mají garantovanou barevnou stálost a funkci.

Záclona do každé místnosti

V klasicky zařízeném pokoji vyniknou záclony se vzorem, zatímco místnosti v moderním stylu doplní záclony jednoduché.

Do obývacího pokoje, kde trávíte volný čas s rodinou a přáteli, vyberte praktické záclony i závěsy z polyesteru, které budou ladit s interiérem, ale také dlouho vydrží. Navíc se dobře udržují a jsou k nerozeznání od přírodních materiálů. Pak nezáleží, jestli dáte přednost klasické bílé barvě, nebo zvolíte barevnou variantu.

Záclony Alvine Spets propouštějí denní světlo, ale poskytují soukromí, a tak jsou ideálním řešením pro několikavrstvé závěsy na oknech. Velikost 145 x 300 cm, cena 249 Kč/pár.

V ložnici zpravidla odpočíváte, a proto v tomto prostoru více oceníte záclonu i závěs v příjemných tlumenějších barvách.

Do dětského pokoje naopak vyberte odolné voály s pestrými barvami a pohádkovými motivy. Děti budou nadšené z odolných záclon s potiskem oblíbených filmových hrdinů nebo se zvířátky.

Záclona Edra z kolekce Mode home krásně splývá. Výraznější vazba v jemných přírodních tónech vyniká při průsvitu. Výhodou je i výška 320 cm. Cena 1099 Kč.

Do kuchyně si vybírejte zásadně záclony s kratší délkou, nikoli až na zem.

Garnýže na výběr

V obchodech je k dostání nepřeberné množství typů garnýží a jejich různá provedení.

Garnýž Madrid, délka 50–75 cm, cena 69 Kč

Dekorativní funkce ovlivní vzhled místnosti nejen svým materiálem, ale i zdobením. Dlouhé garnýže opticky zvětší malá okna. Garnýže přes celou stěnu s vhodnými závěsy dodají prostoru luxusní vzhled. Vyznění místnosti podpoří i dobře zvolené koncovky. Garnýže mohou být dominantní i nenápadné podle průměru tyčí.

Praktická funkce spočívá v rozhodnutí, jaké závěsy a kolik jich budete potřebovat. Podle počtu řad rozdělujeme garnýže na jednořadé (vhodné jen pro záclony, nebo závěsy) a dvouřadé (pro záclony i závěsy). Důležité je i uchycení – buď do stropu, nebo do stěny – i to, jak vysoko nad oknem garnýž bude.

Kovové garnýže s průměrem tyče 16 mm a 25 mm jsou galvanicky povrchově upraveny, což zaručuje vysokou odolnost proti otěru. Jsou v barevných odstínech satin nikel (matné stříbro) a antik (matné zlato). Různé tvary koncovek dodají garnýžím zajímavý vzhled. Většinou jsou v kompletu i s kroužky, háčky a montážním příslušenstvím (šrouby + hmoždinky).

Garnýž dvojitá Cone, délka 200–340 cm, cena 1099 Kč

PVC garnýže jsou jednoduchým a levným řešením zavěšení záclon a závěsů. Na výběr jsou jednodrážkové a dvoudrážkové včetně montážního příslušenství (šrouby + hmoždinky).

Dřevěné garnýže v různých barvách jsou k dostání jedno- a dvouřadové s montážním příslušenstvím (šrouby + hmoždinky).

Celohliníkové garnýže představují nový trend v designu s povrchovým broušeným efektem, elegantním vzhledem, z něhož vyzařuje luxus.