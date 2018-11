Jana Nesvadbová, Novinky

„Domy stavíme z vyřazených lodních kontejnerů, takže likvidujeme něco, co by se jinak stalo odpadem, a proměňujeme to na něco nového. Je to klasická upcyklace,” říká Zdena Zlatová zastupující českou značku Blokki.

Firma H3 ateliér, která domky vyrábí, dovezené kontejnery očistí, příliš orezavělé plochy obrousí a natře. Poté vyřízne veškeré stavební otvory, z exteriéru nanese ze všech stran, tedy i ze spodní a vrchní, pěnovou izolaci a následně celý kontejner opláští typem obkladu, který si klient objedná.

Obložení fasády může být například ze sibiřského modřínu. Ten po čase přirozeně zestříbří a domek pak působí v přírodě velice nenápadně.

FOTO: Novinky

„Z lodních kontejnerů je možné sestavovat různě velké domy všech možných tvarů. Je to jako lego. Máme několik designů, ale zákazník si často vymyslí nějaký svůj dům. Zatím největší, jaký stavíme, je z pěti kontejnerů,” pokračuje Zdena Zlatová.

Kontejnery jsou vůči sobě obvykle posunuté. Vzniká tak mnohem zajímavější prostor, než kdyby společně tvořily obyčejný obdélník.

FOTO: Novinky

Ke stavbě domů se tradičně používají největší kontejnery, tedy právě lodní. Ty mají rozměry 2,8 x 2,4 x 12 metrů. Už propojením dvou lze vytvořit dům s dispozicí 2+kk o ploše 53 čtverečních metrů.

Ačkoli je třeba mít neustále na paměti, že jde o alternativní styl bydlení, dům při osobní návštěvě překvapí svým zcela přirozeným prostředím a dojmem.

Co všechno si připravit

Přesto, že firma celý dům vyrobí ve svém areálu a na pozemek jej přiveze již hotový na kamionu, není klient ušetřen veškerých starostí s jeho stavbou. Na stavebním úřadě si stále musí podat stavební ohlášení a na odboru územního plánování musí získat územní souhlas. Teprve pak může začít stavět.

Na pozemku pak musí přichystat základy pro dům. Spíše než litá základová deska jsou vhodnější (a levnější) betonové patky, jichž je třeba přichystat pro každý kontejner šest (čtyři v rozích, dvě v polovině délky), které musí být v absolutní rovině.

V luxusnější verzi je možné mít na zemi položené například marmoleum. V podlaze pak může být rozvedeno topení.

FOTO: Novinky

Dodavatel domu do nákresu pozemku také přesně vyznačí místo, kde musí být přichystané přípojky pro odpad, vodu a elektřinu.

Samotné zařízení domu se pak odvíjí výhradně od potřeb a možností klienta. V luxusní verzi je dům obložený modřínovým dřevem, interiér pak například překližkou s březovou dýhou, stavební otvory jsou vyplněné dřevěnými okny s izolačním dvojsklem, v podlaze může být instalováno podlahové vytápění.

Instalovat lze rovněž elektrické přímotopné radiátory nebo stropní panely, jako záložní zdroj tepla slouží nejčastěji krbová kamna.

Velmi hezky působí obložení a nábytek z dřevotřísky s povrchem z březové dýhy, to vše v hlazené verzi.

FOTO: Novinky

Pokud si to klient přeje, je rovněž možné mít kontejnerový dům s tzv. zelenou střechou, v interiéru to pak může být i rekuperace, různé druhy podlahových krytin, obkladů, ale také různé úpravy dispozice. Domy jsou stavěné v nízkoenergetickém standardu.

Kontejnerový dům není určený k tomu, aby plnohodnotně suploval dům cihlový nebo dřevěný. Je spíše alternativou k nim. Čím dál více lidí si ovšem právě tuto alternativu volí.

FOTO: Novinky

Většina zájemců příbytky z lodních kontejnerů používá k trvalému bydlení. Zejména v dřevěném obložení, doplněném dřevěnou terasou, ovšem mohou stejně dobře fungovat jako rekreační chata.