Jaká jsou hlavní kritéria, podle nichž budete komodu vybírat? Rozhodne design, ale také funkční a praktické hledisko. Klíčovou roli hraje místnost, do jaké komodu postavíte. V každé části bytu máte na úložný prostor rozdílné nároky.

V obýváku si můžete dovolit komodu s prosklenými dvířky, kam si vystavíte fotografie nebo drobnosti z cest. V ložnici zase oceníte komodu s větším počtem zásuvek a skříněk. Zato do předsíně nebo na chodbu se osvědčily komody s dostatečnou hloubkou.

Moderní prostorná komoda Amcubo s barevným LED osvětlením umístěným v otevřené poličce. Barvu osvětlení lze měnit. Provedení vysoký bílý lesk. Cena 16 270 Kč.

Do každé místnosti

Komody najdou uplatnění v každém pokoji. V dětském pokojíčku poslouží jako úložný prostor pro hračky, plenky nebo oblečení. V ložnici ochrání lůžkoviny a ručníky před prachem a zároveň můžete na jejich plochu postavit bytové doplňky či zrcadlo.

V kuchyni můžete dát komodu ke stěně a uložit do ní nádobí nebo ubrusy a utěrky. Komoda se dá využít i jako úložný nábytek v obývacím pokoji, pracovně, jídelně, chodbě a dokonce i v koupelně.

Barevná komoda Santana ze sektorové řady DUO s 5 zásuvkami. Hravá a moderní růžová barva skvěle vynikne nejen v dětském či studentském pokoji, ale i v ložnici. Cena 3300 Kč.

Světlá barva příborníku Golden Eye z dubového lakovaného dřeva MDF v kombinaci s dvířky, která jsou potažená hliníkem ve zlaté barvě, působí jako slunce. Cena 44 999 Kč.

Oblíbené materiály

Různé materiály mají odlišné vlastnosti. Jinak vypadají, jinak se čistí a udržují, jsou různě odolné a liší se i cenou, za kterou je pořídíte. K základním patří masivní dřevo a lamino.

Komoda v barvě bílé kávy z foliovaného lamina je praktickým a účelným kusem nábytku, který je vhodný do ložnice.

Masiv obvykle vybírají milovníci dřeva a interiérů laděných do přírodních tónů. Na trhu jsou komody z měkčích typů dřev, jako jsou smrk či borovice nebo z odolnějšího masivu, jako je buk či dub.

Počítejte s tím, že dřevo je přírodní materiál, který pracuje. Lety může dojít k lehkému ztmavnutí a zvýraznění kresby dřeva. Komody z masivu jsou náročnější na údržbu, ale při správné péči budou sloužit léta.

Atraktivní příborník Tomahawk z masivního dřeva v zajímavých přírodních barvách lze ladit s hnědou a žlutou barvou a kůží. Výborně zapadne také v country stylu. Cena 27 999 Kč.

Lamino je levnější alternativou dřeva. V poslední době je určitě nejoblíbenějším materiálem. Díky množství barevných a dekorových variant, snadné údržbě a dostupné ceně se řadí na přední místo. Nejčastěji se setkáte s LTD nebo MDF deskami.

Pod zkratkou LTD se skrývá deska z dřevotřísky potažená laminem. Jde o otěruvzdorný tvrdý a pevný materiál. MDF desky se vyrábějí hlavně ze smrkových dřevěných vláken, která se snadno opracovávají a nabízejí široké možnosti povrchové úpravy.

Bílá komoda Pepe 5 je funkční kus nábytku vyrobený v souladu s ekologickými procesy zpracování dřeva. Hrany jsou olepené 2mm páskou, aby byly chráněné před mechanickým poškozením nebo odštípnutím. Cena 3893 Kč.

Dekor odpovídá stylu

Dekor vybírejte v souladu se stylem interiéru nebo místnosti, do které komodu pořizujete. Výrobci nabízejí tento univerzální kus nábytku ve všech stylech od minimalistického přes klasiku až po retro.

Máte-li rádi kontrast či extravaganci, pořiďte si komodu zcela odlišnou od ostatního nábytku. Kromě klasických dřevodekorů či trendových barev v šedé paletě vyzkoušejte i atypické barvy či jejich kombinace.

Pokud si potrpíte na jednotný styl, vybírejte tak, aby se komoda hodila do celkového ladění interiéru. Komodu můžete sladit s nábytkem, který již v místnosti máte. Zaměřte se na úchytky, které doladí celkový dojem. Mezi žádané dekory patří dub, mezi trendy pak retro a vintage styl.

Elegantní komoda ve skandinávském stylu Brain 03 s masivním dřevěným rámem má 2 dvířka a 2 zásuvky. Díky bílé barvě prosvětlí interiér, cena 2350 Kč.

Zajímavě řešená komoda Bluewood II s více zásuvkami je vyrobena z masivního dubu a dubové dýhy. Dveře zásuvek jsou lakované, zásuvky mají tlumené dojezdy. Cena 21 319 Kč.

Pojezdy a rozměry

Pojezdy zásuvek jsou důležitou součástí komody. Kovové kuličkové pojezdy zajistí bezproblémové dlouhodobé užívání zásuvek. Praktickou vychytávkou jsou zásuvky s tichým dojezdem nebo s plnovýsuvem.

Šuplíkové komody se zapuštěnými úchyty vyrobené na zakázku v odstínu hnědého bronzu, který byl zvolen s přihlédnutím k ostatnímu nábytku v místnosti.

Foliovaná komoda a botník ve vysokém lesku, v odstínu slonové kosti kombinovaném s dřevodekorem ořechu Baltimor.

Zaměřte se na šířku, výšku a hloubku, aby se komoda vešla na určené místo. Počítejte i s prostorem pro otevřená dvířka a zásuvky. A také pohodlný pohyb osob kolem nábytku.

Promyslete si, co vše budete do komody ukládat, abyste ji zbytečně nepřetěžovali. Provedení komody by svou velikostí nemělo narušit harmonii pokoje.

Nadčasová komoda Avuzse 4 zásuvkami a posuvnými levými dvířky nabízí kvalitní zpracování i retro nádech. Zadní strana skrývá dva otvory na kabely. Materiál dub a dubová dýha. Cena 14 592 Kč.

Nádherný kus nábytku Wave lze využít mnoha způsoby, jako příborník, komodu či televizní stolek. K dispozici jsou celkem 4 dveře, za kterými se nachází dostatek úložného prostoru. Cena 47 290 Kč.