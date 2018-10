Jana Nesvadbová, Novinky

Jak zdůrazňují architekti z ateliéru Luigi Roselli Architects, člověk má v sobě zakořeněnou tendenci stavět si svá sídla v blízkosti vody. Dokladem jsou všechna přímořská letoviska, domy a chaty stavěné na březích řek a jezer a v moderní době i budování bazénů na zahradách.

Pohled na vodní hladinu má uklidňující účinky na lidskou mysl, jak zdůrazňují, a proto se u svého posledního díla soustředili právě na práci s tímto elementem.

Most má kostru z lehké nerezové konstrukce. Na straně, kde není v bazénu hloubka, nebylo třeba balustrádu vztyčovat.

FOTO: Edward Birch

Ale nebyla to pouze práce radostná. Diváka neznalého australských stavebních zákonů může například překvapit už vzhled přístupového mostu, a především výška jeho laťové balustrády. Ta je totiž dána přísnými pravidly pro bezpečnostní zábrany kolem bazénů, která – dle postesknutí architektů – jsou jednak drakonická a patrně i nejpřísnější na světě. Jejich cílem je samozřejmě snížit riziko utonutí batolat v bazénech.

Zajímavým nápadem je vykousnutí rohu domu a vložení BBQ grilu.

FOTO: Edward Birch

Samotný dům má půdorys ve tvaru písmene L a dvě podlaží. Na severní straně svým obyvatelům nabízí pohled na bazén, na jižní se pak otevírá výhled do zahrady.

Z balkónu se dá sejít přímo na zahradu po točitém schodišti.

FOTO: Edward Birch

Jeho zajímavým rysem je živě řešená fasáda, kterou na jedné straně rozbíjí balkón v tradičních ladně oblých linkách, které jsou typickým rukopisem studia, na druhé straně pak čistě bílé zdi, které jako by objímala část fasády z přírodního pískovce. Tím je obložen především jeden roh domu, jenž vystupuje mírně nad úroveň střechy v podobě komína.

Architekti na fasádě domu využili pět materiálů - kromě pískovce, jenž časem získá svou charakteristickou barvu, je to ještě bílá omítka, betonový pás, prosklení a dřevěné laťoví.

FOTO: Edward Birch

Návštěvníka pak jistě nepřekvapí, ale rozhodně upoutá nápad, jakým právě pískovcovou stěnu architekti dokázali využít. Z exteriéru je do ní zanořen BBQ gril, v interiéru je pak do ní zakomponován krb.

Hezkým detailem je poslední schod, který v kostce shrnuje základní rukopis architektonického studia - ostré úhly se zaobleným vrcholem.

FOTO: Edward Birch

Interiér domu je pak rozdělen dle jednoduchého klíče - přízemí, které je v kontaktu se zahradou a bazénem, slouží jako společenská zóna. V jeho středu je schodiště. To rozděluje podlaží do dvou částí - větší propojuje v otevřeném plánu kuchyň, jídelnu a obývací pokoj s možností vycházet ven na terasu směrem k bazénu, nebo na druhou stranu, do zahrady.

Velký prostor je vyhrazen pro společenskou místnost, kterou rodina může využívat podle aktuální potřeby jako hernu, multimediální místnost apod.

Kuchyňský ostrůvek má pracovní desku z bílého umělého kamene Corian s integrovanou dvojicí dřezů.

FOTO: Edward Birch

Horní podlaží je typickou klidovou zónou, návštěvník zde nalezne hlavní ložnici s vlastní šatnou, koupelnou a toaletou, plus další dvě ložnice, které se dělí o společnou koupelnu s toaletou.

Větší z pokojů má pak vlastní vstup na podlouhlou lodžii, která se táhne nad přístupovou cestou do domu. Poslední místností na patře, z níž se vychází na již zmiňovaný balkón, je pracovna. Z balkónu se pak dá po točitém schodišti sestoupit rovnou na zahradu.

Krb, televize a busta jsou ideální trojicí pro chladné zimní večery. Architekti se snažili obývací část společenské zóny ladit ve stylu připomínajícím milánské byty z počátku minulého století.

FOTO: Edward Birch

Bez zajímavosti není ani vzhled domu, tak, jak se jeví kolemjdoucím z ulice. Architekti rádi svými díly vyjadřují svůj názor na současnou australskou architekturu. A tak, zatímco spousta lidí v zemi si záměrně nechává postavit až nesmyslně velká sídla, dům na Hunters Hill staví světu na odiv svůj malý kompaktní tvar.

Architekti se svým dílem snaží dát jasný příklad ostatním, aby před zbytečnou opulentností dávali přednost chytrým a k přírodě ohleduplným řešením.

Přízemí: 1 terasa, 2 jídelna, 3 obývák, 4 kuchyň, 5 prádelna, 6 schody, 7 vstup, 8 toaleta, 9 terasa, 10 BBQ, 11 koupelna, 12 herna, 13 zápraží, 14 bazén, 15 terasa, 16 most, 17 garáž, 18 zahrada

FOTO: Luigi Rosselli Architects (2x)

Patro: 1 balkón, 2 studovna, 3 koupelna hl. ložnice, 4 šatna, 5 hlavní ložnice, 6 schody, 7 chodba, 8 koupelna, 9 ložnice, 10 ložnice, 11 lodžie