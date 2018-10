Návštěvník vstupuje do předsíně, která slouží zároveň jako šatna s velkými zrcadlovými dveřmi úložných prostorů. Za nimi je z druhé strany umístěna kuchyňská linka, před níž je pracovní ostrůvek. Do obou stran se od ní rozbíhá společenská zóna, nalevo je obývací pokoj, napravo jídelna. Středovou část vyplňuje prosklený box lodžie. Na pravé straně, směrem dozadu, ubíhá z předsíně chodba, z níž se vstupuje do dětského pokoje, ložnice, a také do koupelny a na toaletu. Ze všech místností, tj. ze společenské, koupelny, dětského pokoje i ložnice, se vychází na společný dlouhý balkón, který lemuje celou jednu fasádu domu.