tnk, Novinky

Jaime Hayon patří ke světové špičce současného designu, pracuje pro prestižní klienty, jako jakou značky Cassina, Moooi nebo Lladró. Jeho tvorba je hravá a tvarově i barevně velmi pestrá.

Zaujmou například pohodlná a barevně pestrá křesla.

„Design pro mě znamená přinášení zábavy i užitné kvality do každého z mých návrhů. Co tím myslím? Není to humor pro humor. Jen chci vnést do života lidí, kteří užívají mnou navržené předměty, potěšení,“ uvedl Hayon.

Pro dvacátý ročník Designbloku bude vytvořen i narozeninový dort - instalace s názvem Cosmocake neboli v překladu Kosmický dort. Ten má představit Hayonovy zásadní práce vzniklé za celou jeho kariéru.

Prezentovat bude předně svou tvorbu zaměřenou na nábytek a doplňky.

„Letošní účast zahraničních špičkových designérů je mimořádně silná. Díky podpoře partnerů tak dvacátý ročník můžeme oslavit tím, co je pro nás nejdůležitější. Totiž uvádění českého designu do mezinárodního kontextu. Určitě největšími hvězdami budou Jaime Hayon, Ineke Hansová nebo Jacopo Foggini,“ sdělila v rámci uvedení aktuálního ročníku Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

Designér navrhl i nevšední kousky určené k doladění stolování.

V rámci designové přehlídky nebude chybět ani rakouské duo chmara.rosinke nebi španělský designér Jorge Penadés, který v minulosti vyhrál soutěž Designblok Diploma Selection.

Jeho návrhy jsou hravé a mají mladistvého ducha.

Vystavena bude i tvorba Ineke Hansové, hvězdy holandského designu, které je vlastní výrazná inspirace z lidových tradic. Kromě samotných instalací představí svoji tvorbu také během přednášek a moderovaných diskuzí. Pro výstavu připravuje i světovou premiéru novinky pro českou značku Křehký.

Francouzská designérka Marléne Huissoudová, která se ve své tvorbě inspiruje procesy a životními cykly hmyzu, se zase ukáže s kolekcí hliněných objektů.

Designblok proběhne od 25. do 29. října 2018. Hlavní výstavní plocha bude opět v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích.