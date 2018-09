nes, Novinky

Prvním prvkem, který běžné dveře ihned prozradí, jsou samozřejmě zárubně. Kdo chce dveře skrýt, měl by začít jimi. A jde to! Na trhu lze objevit tzv. neviditelné hliníkové zárubně, jejichž konstrukce je zcela skryta ve zdi.

„Díky tomu mohou dveře vytvořit se stěnou dokonale hladkou rovinu, která není nijak narušována vyčnívajícími rámy typickými pro obložkové zárubně,“ říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, která neviditelné zárubně nabízí.

Připravená komora konstrukce takové zárubně navíc umožňuje výrobci, aby do ní vložil výplň ze stejného materiálu, který je použit na dveřích. Proto pak mohou i při otevření působit až neviditelně.

Návštěvníku, tvůj úkol je jasný - najdi všechny dveře!

FOTO: J. A. P. (3x)

„Mezi dveřmi a stěnou zůstane jen úzká mezera a například v případě využití shodné barvy nebo tapety dveře v okolní stěně zcela zmizí. Toto řešení je častou volbou do minimalistických interiérů jako kombinace k celoskleněným dveřím nebo právě v případě využití designových tapet, které zažívají obrovský comeback,“ uvádí Petr Klíma, produktový specialista Sapeli, českého výrobce dveří a zárubní.

Různí výrobci jim říkají různě - neviditelná, skrytá, bezfalcová... Rozličná pojmenování mají však jedno společné, a to dokonalý vzhled.

FOTO: Sapeli (3x)

Tzv. neviditelné zárubně stavebníka přitom nikterak neomezují při výběru směru a strany, na kterou se dveře budou otevírat. Na trhu jsou klasické modely pro standardní otevírání dveří k sobě, i v reverzním provedení, které umožňuje otevírání dveří od sebe.

Stavebník, který osazuje více dveří v malém prostoru, například chodby, tak může mít všechny dveře stejného vzhledu, všechny lícující se stěnou, ale lišící se směrem otevírání.

Dveřní křídlo, zmiz!



S ukrýváním lze dále snadno pokračovat u dveřního křídla. I to může být do stěny zasazeno tak, aby jej člověk takřka nepostřehl, a dveře tak nerušily celkový vzhled místnosti.

Obzvláště dobře vypadá neviditelné provedení u atypicky vysokých dveří.

„Umožní to například designové dveře Master Door. Jejich pevná kostra totiž není tvořena dřevěným rámem, ale moderní hliníkovou konstrukcí, která jim dává netušené možnosti vzhledu. Tato konstrukce je pevnou oporou pro dveřní křídlo, umožňuje tak nést na jeho povrchu opravdu velký výběr materiálů – od skla, přes nejrůznější tapety až po dýhu,“ vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti J.A.P., výrobce ucelených designových dveřních systémů.

Při zkombinování neviditelné zárubně, pantů a kliky je pak opravdu celkový vzhled dveří dokonalý. Dokud je nikdo neotevře, nejsou takřka vidět.

FOTO: Orta (3x)

Aby se nekřivily

Obzvláště esteticky působí v kombinaci se skrytými zárubněmi atypicky vysoké dveře, které lze rovněž vytvořit v neviditelném provedení. Ty s dřevěnou konstrukcí však mohou mít sklon se vlivem vnějších vlivů kroutit, až prohýbat. Což pak dveře „odhalí” a celý dojem se tím pokazí.

Řešením může být tzv. vyrovnávač dveří. „Tato jednoduchá, neviditelná, ale zato velmi praktická vychytávka je určena pro všechny dveře s dřevěnou konstrukcí a atypickou výškou nad 210 cm a umožňuje seřídit průhyb dveřního křídla v obou směrech. S její pomocí tak lze dosáhnout dokonalého vyrovnání dveří, aby pak lícovaly s okolní stěnou,“ říká Roman Ulich.

Jak funguje vyrovnávač

Vyrovnávač, někdy nazývaný také napínák, má podobu kovové závitové tyče a je zabudován do dveří již od výrobce. Umístěn je na straně kliky. Seřízení průhybu dveří se nastavuje pomocí imbusového klíče. Ovládá se jím šroub umístěný na horní straně dveří. Takovéto „srovnání” dveří zvládne bez problémů i laik.



Skryté zárubně působí obzvláště elegantně u atypicky vysokých dveří.

Kdo volí neviditelné zárubně, bude nepochybně hledat i neviditelné doplňky k nim. Jsou to například praktické omezovače otevírání dveří s plynulým dotlumením v obou směrech.

Omezovač otevírání dveří s plynulým dotlumením v obou směrech lze schovat do zárubně a do dveřního křídla.

„Skrytý omezovač se instaluje do horní části dveří a zárubně a dovede nejenom pohodlně zabrzdit dveře při jejich otevření, ale po mírném zatlačení dveře s mírným dotlumením i zavřít,“ uvádí Libor Husák, jednatel společnosti Orta, která dveře do neviditelných zárubní vyrábí.

Neprozradí je ani kliky

Co by to ale bylo za neviditelné dveře, kdyby je na první pohled prozrazovala klika. Výrobci dveřního kování proto nabízejí modely, které lze maximálně přizpůsobit vzhledu dveří a stěny.

Trik spočívá v konstrukci kliky, do jejíž čelní plochy lze vsadit designovou výplň z nejrůznějších materiálů, jako je například dýha, sklo, či kůže.

Skutečný chameleon: klika Maximal v provedení titanová mosaz ve zlaté barvě s kůží není na dveřích už ze vzdálenosti několika kroků prakticky vidět.

Pokud je pak výplň ze stejného materiálu, který je použit i na povrchu dveří, klika doslova zmizí a jediné, co zůstane při čelním pohledu viditelné, bude subtilní rámeček tvořený povrchovou úpravou této kliky.

Skrýt lze i střelku zámku

Kdo chce dotáhnout minimalistický vzhled dveří k dokonalosti, může se rozhodnout zlikvidovat i vyčnívající střelku zámku. Zároveň se tím sníží pravděpodobnost, že se o ni někdo při nešikovném pohybu v okolí dveří poraní. Řešení má jméno: magnetický zámek.

Magnetický zámek nemá vysunutou střelku, když jsou dveře otevřené. Působí tak čistěji a je zároveň bezpečnější.

Jak funguje magnetický zámek

U magnetického zámku není střelka při otevření dveří vůbec vidět, elegantně splývá s jejich hranou. Vyklápí se až ve chvíli, kdy se dveře zavřou. Dveře navíc není nutné zavírat klikou, stačí je pouze přistrčit. Při dosednutí křídla do zárubně střelka automaticky a tiše zajede do protiplechu. Pro otevření stačí klasicky stisknout kliku.



A dojde i na panty...



Jak jistě vnímavému čtenáři neuniklo, posledním prvkem na dveřích, který ještě zbývá skrýt, jsou panty. Ano, i ty je možné zabudovat do dveřního křídla a zárubně tak, aby nebyly vidět.

Seřiditelné skryté panty umožňují nastavit dveře tak, aby křídlo s okolní stěnou dokonale lícovalo.

Na rozdíl od klasických přiznaných pantů jsou neviditelné panty skryty v zárubni a boční hraně dveří a nevyčnívají do okolního prostoru. Jsou tak skvělou volbou právě pro subtilní minimalistické provedení dveří v neviditelných zárubních.

Kromě toho díky neviditelným pantům lze dveře jednoduše seřídit ve třech směrech a vyrovnat tím křídlo tak, aby dokonale lícovalo s okolní stěnou.

K velmi oblíbeným povrchovým úpravám stěn patří v posledních letech stěrky. I do nich lze zamaskovat celé dveře.

Renesanci zažívají v bytovém interiéru tapety. I jimi lze dveře maskovat.