Stavební pouzdra se usazují na výšku hotové budoucí podlahy, kterou na stavbě určuje váhorys – lidově řečeno „vágrys“. Váhorys je vyznačen také na stavebním pouzdře a při jeho zabudování do příčky by se obě značení měla popárovat do jedné roviny. Při nesprávném výškovém usazení pouzdra mohou nastat dvě nepříjemné situace, které ale zjistíte až v hotovém interiéru – buď se vám nevejdou dveře do vytvořeného průchodu, nebo mezi dveřmi a podlahou vznikne nežádoucí mezera. Proto se nezapomeňte váhorysem řídit! Vyznačený vágrys u svařovaného pouzdra pro posuvné dveře. FOTO: J.A.P. (2x)