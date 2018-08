tnk, Novinky

Pár se původně přestěhoval z velkého rozlehlého domu v Dallasu do bytového domu v Portlandu a požární objekt jako víkendovou chatu si podle titulu Tree Hugger postavil v roce 2010. Později se ale do domu pánové přestěhovali natrvalo a dnes už si nedovedou představit, že by žili jinde.

V kádi si pár užívá nerušené relaxace a výhledů do okolí.

FOTO: Profimedia.cz

Do domu majitelé investovali všechny své prostředky. Dnes mohou žít ve vlastním domě o velikosti 36 m², umístěném třináct metrů nad zemí. Opuštění rušného městského života a návrat k přírodě byl podle páru magický.

Interiér je zařízen útulně a funkčně. Dominuje mu dřevo.

FOTO: Profimedia.cz

K stavbě nevšedního domu je inspirovalo přečtení publikace o někdejších protipožárních stanicích. Rozhodli se tak jednu zkusit postavit.

Na terase se našel prostor pro venkovní stůl a slunečník. Majitelé tak mají maximální pohodlí.

FOTO: Profimedia.cz

Dříve oba muži vykonávali vysoce ohodnocené zaměstnání, měli drahé automobily a živý společenský život v texaském Dallasu. Cítili se ale být v životě znudění a potřebovali nový impuls. To vše se proto rozhodli vyměnit za život ve věži a kompletně tak změnit svůj životní styl.

Kuchyň je plnohodnotně vybavena. Nejmodernější spotřebiče ale nečekejte.

FOTO: Profimedia.cz

Originální dům vznikl na rozlehlém pozemku, je plně vybavený a obsahuje vše, co běžné garsonky. Energii získává z fotovoltaických panelů.