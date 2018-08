Jana Nesvadbová, Novinky

Dvaasedmdesátiletá zpěvačka (narozená jako Cherilyn Sarkisianová) s charakteristickým hlasem a také herečka se vrátila v posledních měsících nejen na stříbrné plátno (hraje nejnověji ve filmu Mamma Mia! Here we go again), ale - jak podotýkají redaktoři webu deníku Daily Mail - také na realitní trh.

K prodeji nabídla svou luxusní a zároveň velice útulně působící rezidenci v Los Angeles, ve čtvrti Beverly Hills.

Dům má některé zdi hrázděné, jiné cihlové, vznikl v roce 1957.

FOTO: Profimedia.cz

Na první pohled ji kolemjdoucí snadno přehlédne. Je schovaná za vysokou železnou bránou a také ji zakrývají vysoké stromy. Kdo však dostane pozvání a má možnost jít dál, užasne hned při prvním pohledu.

Americká zpěvačka Cher

FOTO: Profimedia.cz

Dům má hrázděné zdi, které se střídají s cihlovými, po nich se pne břečťan. Celek připomíná architekturu starého kontinentu, a to byl také přesně styl, v němž se sama herečka snažila interiér své rezidence postavené v roce 1957 přebudovat.

Zbavila se především zbytečných přepážek a stěn, aby mohla rozšířit obývací pokoj. Ten propojila s jídelnou. Veliká společenská místnost je tak přirozeným srdcem domova, který jinak disponuje hned čtveřicí ložnic a třemi koupelnami.

Velký obývací pokoj navazuje na jídelnu. Zařízený je v živém stylu, který však zároveň přímo vybízí k odpočinku.

FOTO: Profimedia.cz

Okolo dubového jídelního stolu zdobeného parožím je sbírka židlí rozličných velikostí, tvarů a barev. Každý si tak může vybrat právě tu svou.

FOTO: Profimedia.cz

Právě obývací pokoj zabírá většinu přízemí patrového domu a zaujme nejenom svou velkorysou rozlohou, ale také nábytkem, jímž jej zpěvačka zařídila. Většina z něj je kožená a přímo vybízí návštěvníka k pohodlnému odpočinku.

Vyšší strop oživují hnědé dřevěné trámy, prostory mezi nimi vyplňují bodová světla nahrazující lustry.

Bíle zařízená kuchyň má výklenek s okny zařízený jako místo pro rychlé snědení snídaně či svačiny.

FOTO: Profimedia.cz

V jídelní zóně upoutává pozornost nejenom mohutný dubový stůl a dekorace z paroží na něm, ale hlavně židle kolem. Ani jedna není stejná jako ty ostatní. Liší se od sebe typem, barvou i velikostí. Každý ze stolovníků tak má možnost vybrat si sezení přesně podle svého gusta.

Právě jídelní stůl se židlemi jsou v jistém smyslu ztělesněním stylu, v němž je zařízen celý interiér domu - je velice pestrý, barevně živý, pulsuje v něm energie, ale stejně tak působí spontánním, uvolněným dojmem.

Hlavní ložnice působí na první pohled docela skromně. Náleží k ní ale spousta dalších místností.

FOTO: Profimedia.cz

Do hlavní ložnice se přichází přes předsálí, které slouží jako další obývací pokoj.

FOTO: Profimedia.cz

Spoustu prostoru nabízí také kuchyň, která ladí ve světlých barvách s převládající bílou. Součástí kuchyně je obloukový okenní výklenek, kde je posezení s kulatým černým stolem. U něj je možné posnídat, anebo posvačit, když člověk nemá právě náladu na oficiálnější stolování u hlavního jídelního stolu.

Velká koupelna těží z přísunu světla, které jí dopřávají velká okna. Hned u nich je pak proti sobě umístěna dvojice sprchových koutů.

FOTO: Profimedia.cz

Velmi útulně vyhlíží i hlavní ložnice domu. Je zařízena s velkou střídmostí a minimem nábytku ve spací části, doplňuje ji ovšem předsálí s posezením.

V místnosti nechybí krb, nad nímž je na stěně i televize. K hlavní ložnici patří také prostorná koupelna, v níž je u zdi nejenom dlouhá vana, ale u oken pak i dvojice proti sobě umístěných sprchových koutů.

K hlavní ložnici patří také veliká šatna se spoustou skříní. Zajímavostí je praktický centrální pultík.

Velkoryse pojatá šatna nabízí spoustu úložného místa.

FOTO: Profimedia.cz

Zpěvačka dům s užitnou plochou 287 čtverečních metrů koupila před pěti lety v přepočtu za 47 miliónů korun (2,145 miliónu dolarů), nyní za něj požaduje o 354 tisíc dolarů, tedy 8 miliónů korun, více.