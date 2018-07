Iva Bastlová

Jak má vypadat kuchyně, kterou skoro nevidíte? Každá sestava se skládá z různě barevných prvků, které spolu navzájem kontrastují (stěny, podlaha, kuchyňská linka a vnitřní prostory skříněk, spotřebiče, dveře, vypínače, zásuvky atp.).

Barevný kontrast vytváří zároveň vodicí linii, která zejména slabozrakým lidem umožňuje pohybovat se v prostoru kuchyně efektivněji a bezpečněji. Pro zajištění bezpečnosti při práci je prostor kuchyně vybaven různými typy ochranných prvků.

Různé varianty a možnosti nasvícení jsou ve cvičné kuchyni velmi důležité.

Například kování umožňuje otevření dvířek horních skříněk mimo zónu pohybu člověka. Výklopy lze seřídit tak, aby se zastavily po sundání ruky z úchytky. Osoba tak ví, kde lze čelo skříňky nahmatat a opět zavřít.

Pro větší skříně může být dobrým řešením i posuvné otvírání. Rohový výsuv lze plně vysunout do přístupného prostoru, pro starší osoby by naklánění do hlubokého rohu představovalo možné riziko úrazu.

Kování pro rohové skříňky zlepšuje přehlednost a dostupnost předmětů.

Zaoblené rohy úchytek a zapuštěné úchytky, ale také hmatově zajímavé a barevně kontrastující s čely skříněk. V sestavách lze nahmatat různé druhy úchytek a vše si vyzkoušet.

Vnitřní uspořádání skříněk je dostupné a přehledné. Pro tyto účely je kuchyně vybavena výsuvy a systémem vnitřního členění. Dna zásuvek nejsou bílá, jak bývá obvyklé, ale tmavá pro lepší kontrast s talíři a kuchyňským náčiním.

Tmavý dřez kontrastuje se světlým nádobím, světlý se zeleninou.

Speciálně řešeno je i osvětlení kuchyně, neboť lidé s různými druhy zrakového postižení potřebují odlišně nasvícený prostor. Kuchyňská linka je tedy takovou malou laboratoří, kde si klienti mohou vyzkoušet, jaký druh osvětlení jim bude vyhovovat, v jakém barevném tónu a intenzitě. K těmto účelům jsou v kuchyni instalovány různé druhy svítidel umístěných tak, aby daný prostor nasvětlovala centrálně i lokálně a aby se u nich dala měnit intenzita světla.

Lze zvolit nasvícení pouze odrazem od stropu, světlo je jemné, osoby po operaci víček tak nepotřebují stínění - kšiltovku, kterou většinou nosí. Nasvícení linky je proti oslnění kryto lištou. Pro vyzkoušení je určen LED reflektor, který při blízkém silném nasvícení pomáhá vidět detaily předmětů. Osvětleny jsou i vnitřní prostory rohové a potravinové skříně.

Kontrastní jsou i elektrické zásuvky na obkladové desce za linkou.

Posledním bodem, na kterém je postavena přístupnost kuchyně pro osoby se zrakovým postižením, jsou kuchyňské spotřebiče a další předměty jako součást vybavení.

Vybrané spotřebiče mají buď tlačítkové ovládání, nebo jsou dodatečně označeny speciálními hmatovými značkami. Pro vaření lze odzkoušet sklokeramickou, elektrickou i indukční plotýnku.

Hrany dvířek jsou velmi kontrastní, což je pro slabozraké velmi praktické.

Cvičná kuchyně musí svým uspořádáním umožňovat i práci a dohled lektora nad zrakově handicapovanou osobou, která si zkouší na lince různé úkony. Zkušení lektoři zde vyučují sebeobsluhu, která pomáhá v orientaci zrakově postižených v prostoru, zvyšuje jejich bezpečnost při práci a zjednodušuje provádění činností potřebných pro přípravu jídel a vaření bez vizuální kontroly.

Odzkoušení si nových postupů a pomůcek umožňuje větší samostatnost a soběstačnost. Kuchyně také mohou být inspirací pro příbuzné, přátele a další zájemce o problematiku zrakově postižených, pro architekty a projektanty, kteří se zabývají návrhy bezbariérových interiérů.

Výklopná dvířka jsou mnohem více ergonomická než otevíraná klasicky na panty.

Kuchyně pro slabozraké mají v Česku už téměř desetiletou historii. První vznikla v roce 2009 ve středisku Tyfloservisu v Karlových Varech, následovala realizace v Praze, Hradci Králové a nakonec v Českých Budějovicích. Nyní se připravuje další v pobočce v Plzni a pravděpodobně přibydou ještě další, aby lidé se zrakovými vadami měli možnost si je vyzkoušet na co nejvíce místech republiky.