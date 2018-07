Jana Nesvadbová, Novinky

Vysoký strop přes dvě podlaží, čistě bílé stěny se spoustou obrazů, kobercem pokryté schodiště, které jako by se shora do místnosti roztékalo. Tak vypadá interiér penthousu, který se mnozí nebojí označit za hodný miliardáře. Aby ne, tento velkolepý byt je také momentálně na prodej, a to v přepočtu za 366 miliónů korun.

Jeho vlastní zařízení není ovšem tak okatě luxusní nebo výstřední. Naopak, odpovídá přesně stylu, který lze u podobného bytu očekávat - nenápadná, decentní uměřenost s jistou dávkou pohodlí, nikoli však ukoptěná rádoby útulnost nebo designérské výstřelky, které by předbíhaly dobu.

Cena penthousu se tak projevuje především použitím vysoce kvalitních materiálů, jejich špičkovým řemeslným zpracováním, nenápadnými detaily, jako jsou například ručně vyráběné tapety a mramorem obložený krb v hlavní ložnici, do které se vystupuje po schodišti z obývacího pokoje. Koupelny jsou pak vybaveny dvojitými vanami, k ložnici majitelů patří i šatna nabízející velkorysý prostor.

Zajímavostí je místnost, která je od obývacího pokoje oddělena nenápadnou skleněnou stěnou. Lze ji využívat různým způsobem, buď jako další pokoj (už takto má ale penthouse kromě hlavní ložnice ještě další dvě ložnice s vlastními koupelnami), anebo třeba místnost pro klidné usebrání a meditaci.

Penthouse byl vybudován tak, aby po všech stránkách vyhověl potřebám a životnímu stylu byznysmenů. Nepřekvapí proto nikterak, že jeho součástí je také samostatná pracovna. Ta je ovšem od soukromé a společenské zóny taktně oddělena a přístupná je výtahem s elegantní prosklenou šachtou.

Současná podoba se ale poněkud liší od té původní. Postaven byl jako byt se dvěma v podstatě zcela oddělenými podlažími. Teprve v nedávné době jej majitelé nechali upravit do současné podoby, kdy většinu společenského prostoru otevřeli přes obě podlaží. Práce na úpravě penthousu se ujala v Los Angeles hvězdami velmi ceněná a vyhledávaná designérka LM Pagano.

Jak se shodují reportéři agentury AP i realitní makléři, bonbónkem tohoto penthousu je jeho 140 čtverečních metrů velká terasa. Ta nabízí výhled prakticky na většinu Los Angeles, na jeho ulice tepající denním i nočním životem, na lesnaté pohoří, které tzv. město andělů obklopuje, a na obzoru i na oceán.