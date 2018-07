Gisela Růžičková, Právo

Na rozdíl od závěsů se rolety montují rovnou do okenního křídla. Vždy záleží na typu rolety. Také nosná část rolety se upevňuje přímo na rám okna nebo do jeho ostění. Rolety se skládají z ovládacího a navíjecího mechanismu a ze stínicí tkaniny. Hodí se pro klasická i střešní okna. Moderní látkové rolety nejsou tak velkým lapačem prachu a dají se lehce udržovat.

Dopřejte si soukromí s atraktivní roletou Varieta, která dodá šmrnc každé místnosti.

FOTO: Climax (2x)

Druhy zastínění

Horizontální hliníkové žaluzie byly, jsou a budou nadčasovým interiérovým prvkem. Jsou prostorově úsporné a oblíbené kvůli příznivé pořizovací ceně, dlouhé životnosti a plynulé regulaci světla. Je pro ně charakteristická hra světla a stínu, docílená lamelami s možností naklápění. Patří mezi nejrozšířenější druhy zastínění, mají horší tepelně izolační vlastnosti. Lamely hliníkových žaluzií se na slunci rozehřívají a část tepla tak předávají do interiéru sáláním.

Horizontální žaluzie mají mnohaletou tradici, překvapí svým designem, dlouhou životností, dokonalou regulací světla, výběrem barev i snadným ovládáním.

FOTO: Innex (3x)

Vertikální žaluzie jsou výraznější a každá místnost je s nimi zdánlivě prostornější. Díky minimalistickému vzhledu představují solidní stabilitu. Z hlediska funkce zajišťují maximální ochranu před sluncem a horkem. Přitom zachovávají výhled ven, takže rozptýlené světlo vytváří příjemné osvětlení místnosti.

Twinrollo (také Zebra) spojuje přednosti rolet a žaluzií. Střídavě neprůhledně a transparentně tkané látky umožňují plynulou regulaci světla, což zpříjemňuje osvětlení místnosti. Tento typ zastínění lze zapojit do systému chytré domácnosti a ovládat jej na dálku chytrým telefonem.

Silhouette (látková roleta) představuje lehkost a eleganci. Její nadčasový vzhled a zjemnění přirozeného světla vnáší do každého interiéru harmonii a pohodu. Jemná struktura látky s dvojitou stěnou umožňuje vnímání vnějšího prostředí a přitom chrání soukromí. Rolety lze ovládat na dálku ovladačem nebo telefonem.

Moderní látkové rolety jsou funkční, praktické a navíc i úžasně dekorativní.

Římské rolety jsou hodně vylepšenou formou klasického závěsu. Zajišťují stylovou atmosféru a vytvářejí nezaměnitelný pocit pohodového bydlení. Lze je propojit s čidly tak, aby samy reagovaly na slunce.

Roleta představuje klasickou dekorativní ochranu před sluncem a zvědavými pohledy. Jasné linie, jednoduchý design a snadné ovládání dělají z rolety univerzální prvek, který se přizpůsobí každému pravoúhlému standardnímu oknu či prosklenému průčelí. Také rolety se dají zapojit do inteligentní domácnosti, čímž lze získat více pohodlí, bezpečí i úspor za vytápění.

Rolety s jednoduchými liniemi a se zajímavým designem jsou univerzálním prvkem interiéru.

Plisé je moderní a všestranný roletový prvek ochrany před sluncem. Bez ohledu na tvar okna – trojúhelník, lichoběžník nebo kruh – si poradí s jakoukoli architektonickou výzvou.

Duette je originální variantou plisé se strukturou včelí plástve. Díky vzduchovým komorám zvyšuje mezi pruhy látky izolační schopnost a zlepšuje měkkost filtrace světla. Tím se oslnivé denní světlo mění na příjemně měkké.

Japonské rolety (panelové stěny) slouží nejen jako ochrana proti slunci, ale jsou i moderním a elegantním doplňkem interiérů. Skvěle poslouží látky s plně zatemňujícím účinkem, nehořlavé látky i materiály s obsahem skelného vlákna pro alergiky. Tvoří alternativu k vertikálním žaluziím a lze je použít jak k zastínění velkých ploch, tak i k předělení velkých místností. S širokým výběrem barev a dekorů látek se dají vytvořit osobité kombinace. Lze je libovolně posouvat do stran za sebou.

Výhodou japonských rolet je široký výběr látek různých dekorů a materiálů i možnost elektrického ovládání.

Látky na výběr

K dostání jsou látky nejrůznějších typů – od jednobarevných materiálů s jednoduchou či výraznější strukturou přes rozličné vzory, ať již tkané, leptané, nebo tištěné, až po screenové a jiné materiály. Hlavním kritériem při výběru vhodné látky je ochrana soukromí před zvědavými pohledy a propustnost světla.

Transparentní látky nahrazují funkci klasické záclony. Jsou to lehké elegantní materiály, redukují sluneční paprsky, a to i přes svoji jemnou strukturu. Do této kategorie spadají i screenové materiály. Zajistí dostatečné soukromí přes den při zachování přirozeného světla. Lze je kombinovat s dalším stínicím materiálem pro větší intenzitu zastínění.

Polotransparentní látky představují univerzální stínění. Jejich světelná prostupnost je dostatečná pro zachování komfortního osvětlení interiéru přirozeným světlem a zároveň znemožňují pohled do interiéru i v nočních hodinách. Často se používají jako jediný stínicí prvek v moderních interiérech.

Zcela zatemňující roleta je vyrobena z polyesteru odolného proti ušpinění. Speciální hliníkový povlak na zadní straně odráží teplo. Díky tomu v zimě zůstává teplo v místnosti a v létě horko odráží ven.

FOTO: Velux (2x)

Zatemňující látky (také nazývané jako blackoutové) jsou zcela neprůhledné. Zajišťují tak dostatečné odstínění světla a chrání před nežádoucími pohledy.

Detail zcela zatemňující rolety, u níž si lze vybrat manuální ovládání, solární nebo elektrický pohon. K dostání je ve 24 barvách.

Kvalitní látky jsou nejen zajímavé na pohled, ale také funkční a navíc se dobře udržují. Odolají UV záření, vlhkosti i mechanickému poškození. Proto se hodí také do koupelen, k bazénům a do jiných zátěžových prostor.

Do koupelny se hodí speciální roleta Varieta vhodná do vlhkého prostředí. Proto není třeba se omezovat ve svých představách o barvě ani druhu stínění.

Většinu látek lze prát v ruce a zbavit je nečistot. Prach na látkách neulpívá díky antistatické povrchové úpravě.

Některé látky jsou nehořlavé, jiné obsahují teflon, který je odolnější proti znečištění. Další obsahují vrstvu hliníku kvůli větší odrazivosti slunečních paprsků. Látky se strukturou včelí plástve, se dvěma vrstvami hliníku, jsou ještě účinnější.