Majitel miluje období první republiky i práci architekta Otakara Novotného. Než se rozhodl pro koupi prvorepublikového bytu, vyhledával interiéry z této éry, jejichž prostor si udržel ducha i přes případný necitlivý zásah jejich předchozích uživatelů.

Přál si v centru Prahy vytvořit soukromé útočiště, které mu umožní pomyslný vstup do jiného světa, únik z byznysu a rychlého pracovního tempa, kde by mohl v klidu a nerušeně přemýšlet či se setkávat s přáteli.

Pohled na skvěle zachovaný vstupní prostor kubistického domu a původní schodiště.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Sám o sobě tvrdí, že žije především na letištích. Ve skutečnosti však bydlí nedaleko Prahy a v jejím centru chtěl mít svůj městský byt.

Toužil vytvořit příjemné zázemí, které ho kdykoli vlídně uvítá a současně bude i podnětným a inspirativním místem, které mu umožní seběhnout pár schodů dolů a ocitnout se přímo v uličkách staré Prahy.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Dobrý základ



Přestože byl byt o rozloze 100 m2, klasifikovaný jako 2+1 s výškou stropů 3,6 metru, v neutěšeném stavu, jeho základ byl vcelku dobrý. Majitele ihned okouzlil, přestože koupelna i kuchyň byly velmi poddimenzované. Kdysi dávno byly byty určeny učitelům, přece jen šlo o učitelský dům...

Při vstupu do místnosti vás přivítá téměř až kýčovitý obraz steampunkové ženy – tajemné Alice, která vás láká ke vstupu do nevšedního prostředí. Přestože na sebe strhává nadmíru pozornosti, prostě sem do uliček staré Prahy tato divoženka nějak patří.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Investor důvěřoval dovednostem designérky Miroslavy Peškové ze studia Mibiko a práci na zvelebení bytu jí svěřil.

Stůl Gadeskov (Jysk) z masivního dřeva s kovovou podnoží je doplněn židlemi DSW (Vitra). Tyrkysová modř je výrazným akcentem užitým nejen na židlích, ale i na chladničce Funky Blue (Gorenje) v retro designu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Požadoval úpravy interiéru, které by umožnily pohodlí šesti až osmi lidem, kteří by tu mohli příležitostně i nocovat. Designérka navrhla nové řešení interiéru, kdy kuchyň přesunula do prostoru původní ložnice, zvětšila koupelnu a bývalou pracovnu povýšila do role ložnice. Doufala, že bude mít příležitost její půdorys rozšířit. Do sousedící toalety však nebylo možné zasáhnout, protože potrubní rozvody ke klozetu byly památkově chráněny.

S přáteli je možné posadit se na rozkládací pohovky Bristol a Mazzini kolem krbu a ke konferenčním stolkům Vitsjo. Z této kolekce jsou i černé kovové regály a televizní stolek (vše Ikea).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Prostředí vhodně dotvářejí svítidla z černého kovu Signature Nero Umbrello a koberec Birket (Ikea). Krbová římsa z přírodního kamene je původní součástí bytu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Památkáři její návrh nepřijali. Nicméně práci s nimi označuje za perfektní, neboť její snahy jinak podpořili a s povděkem kvitovali úsilí, s nímž navracela interiéru zašlý lesk časů dávno minulých.

Kompletní rekonstrukci si vyžádaly všechny vodoinstalace včetně odpadů, elektroinstalace i topení. Rekonstrukce byla hotova zhruba za tři měsíce, ovšem na všechna nezbytná povolení bylo třeba počkat půl roku.

Vlídné prostředí



Společenská zóna interiéru je orientována za sluncem, ven do ulice, naopak soukromá s ložnicí je nasměrována do vnitrobloku, který je klidný a stinný. Dochovala se původní špaletová okna i s kováním, dveře, krb, parkety, ale například i spíž či šatník ve vstupní hale.

Designérka při svých zásazích plně respektovala dobu, kdy byl dům postaven, ale zároveň usilovala o moderní prostředí bytu koncipovaného a vybaveného tak, aby byl interiér pohodlný k užívání a aby ho bylo možné snadno udržovat v perfektním stavu.

Ani v ložnici orientované do vnitrobloku nechybí tapeta v designu Arne Jacobsena, svítidla Signature Nero Umbrello, mosazný stolek Ruche a stojací lampa 30er Standing Gold. Nocleh zajištuje čalouněné lůžko Angia.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Důraz kladla také na geometrické linie, které odkazují na kubismus, na sloh, v němž je dům postavený. Jednoduché obrazce přidávají prostoru objem i hloubku. Stačí pohlédnout například na původní profily krbu či dveří, které se staly pro byt určující, a jejich následné dokonalé propojení s tapetami či obklady.

I v barevnosti čerpala z období vzniku domu, stejně tak zohlednila užití mužských i ženských prvků, které se tu vyskytují v harmonické rovnováze. Dynamickým detailem je tyrkysově modrá barva, která jinak poklidně vyhlížející interiér v tlumených tónech oživuje.

Akrylátová vana i umyvadla z kolekce Formy (Ravak) jsou doplněny bateriemi Hansa Public. Koupelnu oživuje speciální voděodolná grafika tištěná na hliníkový nosič.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Designérka je velkým fanouškem „neviditelných“ úložných prostorů. Bez nich se totiž neobejde žádná domácnost a je nanejvýš žádoucí, aby v interiéru působily co možná nejméně nápadně.

Proto ve vstupní hale „zkopírovala“ památkově chráněný šatník také na protější stranu haly a do volného prostoru za dvířky integrovala technické zázemí bytu s pračkou a sušičkou. Velkoryse prosklený balkón ji přivedl k myšlence vytvoření skleněných světlíků ve stěně koupelny, které do ní přivádějí denní světlo a večer okamžitě poznáte, kdy je koupelna obsazená, protože se uvnitř svítí.

Nábytek je zhotovený na míru podle autorského návrhu designérky Mirky Peškové z kovu a umělého kamene Lapitec (Brother & Duck).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Na základě vizualizací a referenčních fotografií se designérka s majitelem společně propracovali k výtečnému výsledku ve všech směrech. Nešlo o vytvoření dobového interiéru v kubistickém stylu, ale o vznik uživatelsky příjemného prostředí prostřednictvím finančně nenáročných eklektických elementů, které tvarově vycházejí z kubistického stylu.

Vybavení je naprosto účelné a cenově dosažitelné. Tento interiér je skvělým naplněním hesla: hodně muziky za málo peněz, jinými slovy, zajímavě i kvalitně se můžete zařídit i s nižším objemem finančních prostředků.

Designérka Miroslava Pešková Vystudovala British Open University a interiérový design ve škole Intermezzo. Zabývá se především interiéry, ale nevyhýbá se ani zásahům do fasád objektů a zásadním úpravám projektů rodinných domů. Věnuje se řešení návrhů i jejich následné realizaci a také tvorbě vlastních návrhů nábytku a doplňků včetně zajištění jejich výroby. Ráda kombinuje styly, preferuje kvalitní řemeslné zpracování na míru, které ale klidně kombinuje s nízkonákladovými produkty. „Důležité je, aby byl prostor hřejivý, přinášel inspiraci a úsměv, a umožňoval i dokonalé uvolnění,“ dodává designérka.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz