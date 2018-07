ivi, Právo

Budova podle odborníků jedinečným způsobem reprezentuje architektonické dědictví poválečné moderní architektury. Památkový úřad označil budovu za „vrcholné dílo pozdního modernismu na Slovensku v její nejexpresivnější experimentální formě“.

Projekt vznikl v roce 1967, ale stavba byla dokončena až v roce 1983. Materiál pro ocelovou konstrukci byl vyroben ve Vítkovických železárnách. Budova ve tvaru pyramidy obsahuje ještě jednu vnitřní pyramidu, a to kvůli odizolování hluku přicházejícího zvenčí.

Pod pyramidou je umístěn koncertní sál, který slouží i jako velké nahrávací studio. Koncertní sál je dokonale zabezpečen, aby sem nevnikaly zvuky ani otřesy zvenku. „Celý sál je odpružený, a to nejen ze spodní části, ale ze všech stran. Celý sál je projektován jako dům v domě,“ vysvětluje redaktor Slovenského rozhlasu Luboš Kasala. Slouží především k nahrávání velkým hudebním tělesům.

V koncertním sále stojí také největší varhany na Slovensku, které byly vyrobeny v Krnově. „Je to jediné místo, kde mohou být tak velké varhany umístěny, protože v prostorech chrámů by to nebylo možné,“ říká varhaník Imrich Szabó.