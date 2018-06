Východní okraj Prahy si pro stavbu svého domu manželé zvolili z důvodu dobré dosažitelnosti lokality Černý Most, kam synové dojíždějí do školy a Libor odtud vyjíždí za prací do východních Čech.

V představě o tom, jak by měl dům vypadat a jaké by mělo být jeho řešení, se manželé mimořádně shodli. Vše bylo o poznání jednodušší, protože oba mají dobře vyvinuté estetické cítění a paní domu je designérka.

Ke vstupnímu prostoru domu přiléhají dvě šatny – pro rodiče a děti.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Přáli jsme si postavit moderní, minimalistický a jednopodlažní dům s rovnou střechou. Inspirovaly nás zdařilé realizace domů a jejich interiérů prezentovaných v časopisech i stavby, které jsme viděli v zahraničí. Oslovil nás travertin hojně užívaný například v Římě. Nechtěli jsme nijak, ani plochou, předimenzovaný dům,“ říká Libor.

Dům má venkovní bazén se slanou vodou, dvě krytá garážová stání a uvnitř je koncipovaný jako 4+kk. Je vyhřívaný podlahou.

Společenskému prostoru dominuje bílá kožená souprava (Natuzzi), bílá komoda (Hanák nábytek) a velkoformátový obraz českého malíře Karla Balcara, který maluje moderní náměty stylem starých mistrů.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Kromě ložnice a dětského pokoje s dřevěnou krytinou, je ve větší části domu položena keramická dlažba, která je skvělým tepelným vodičem.

Dostatečný přísun denního světla zajišťuje prosklení – hliníková okna a dveře z bezpečnostního trojskla opatřeného sluneční clonou.

Lůžko čalouněné kůží si manželé přestěhovali z předchozího bytu. Doplňují ho stolky zhotovené na míru.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Koupelna rodičů je kompletně obložena velkoformátovou dlažbou (Impronta) připomínající travertin a vybavena dvěma umyvadly Palomba (Laufen) s bateriemi Hansgrohe.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Efektní travertin



Koncept domu ve tvaru L se ve společenské zóně otevírá na jižní stranu směrem do zahrady a vyváří prosklený portál. Celý dům září bělobou. Přestože jde o jemně lomený odstín bílé barvy, efektně kontrastuje se svěží zelení úhledného trávníku a azurově modrým bazénem.

Snížený varný ostrůvek, který je současně i jídelním stolem, skvěle naplňuje ergonomická pravidla správného vaření, kdy na plotně dobře vidíte do kastrolů a zároveň ke stolu nepotřebujete vysoké barové židle.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Decentní ozdobu fasády tvoří mix světle šedých a béžových tónů keramického obkladu připomínajícího mramor. Seskládaný motiv velkoformátových dílců přechází z exteriéru i dovnitř domu, kde hraje prim na podlaze a místy také na stěnách.

Běloskvoucí dojem interiéru umocňuje bílý nábytek.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Chtěli jsme maximálně sladit interiér s exteriérem a zvolili si dominantní materiál,“ vysvětluje Kamila (majitelka domu a současně designérka ze studia homeDESIGN K.) jejich volbu velkoformátové, rektifikované keramické dlažby (Impronta) formátu 60 x 120 cm imitující travertin.

Impozantního výsledku dosáhla perfektní přípravou kladečského plánu, kdy z mnoha barevně různorodých dlaždic tří odlišných formátů sestavila výslednou kompozici a sama na pokládku dohlížela.

Veškerou dlažbu i obklady, které se nacházejí uvnitř domu i venku, dodala společnost ProCeram.

Dětský pokoj je největší místností domu. Všichni tři synové ho užívají společně. Sami si zvolili červenou koženou pohovku. Nábytek je z kolekce Malm (Ikea).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Interiér s exteriérem je propojen nejen efektně, ale i prakticky. V teplých dnech je možné díky posuvným celoskleněným dveřím společenský prostor otevřít a propojit ho s prostornou venkovní terasou, která bezbariérově navazuje.

Koupelna chlapců působí o poznání prostším dojmem. Je obložena velkoformátovou dlažbou (Ermes Aurelia) a vybavena dvojumyvadlem se skříňkou (Keramag).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Elegantní bílá



Strakatá kresba travertinu ovládla interiér, jehož základ ale vychází z bílé barvy. Bílá je i většina dalšího vybavení interiéru. Sem tam se objeví šedý či béžový tón.

Společenskému prostoru dominuje velkoformátová olejomalba na plátně českého malíře Karla Balcara, který ztvárňuje moderní náměty stylem starých mistrů. Motiv s kytarou (Milenka 2) zaujal především Libora, který je velkým příznivcem rockové hudby.

Prostředí dotvářejí skleněný stolek, stříbrné vázy a křišťál.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Preferujeme strohost a jednoduchost, ale nechtěli jsme, aby interiér působil příliš chladně,“ tvrdí svorně manželé.

Běloskvoucí dojem interiéru umocňuje také bílý nábytek a podle Kamilina návrhu na míru zhotovená kuchyň z MDF desky lakované do vysokého lesku. Jemný kontrast sem vnášejí nerezové prvky, například digestoř a americká chladnička.

Tato místnost slouží jako pracovna a příležitostný hostinský pokoj. Je vybavena rozkládacím lůžkem. Komody a peřiňák jsou zhotoveny na míru.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Bílá je i pracovní deska z umělého kamene, která plynule navazuje na dřez ze stejného materiálu. Totožná je i deska jídelního stolu zhotoveného na míru.

Libor se zajímá o víno, proto zde nesměla chybět vinotéka, kam se vejde až 180 lahví vína. Je ale umístěna v přilehlých prostorách mimo kuchyň. Po obou stranách kuchyně jsou do nábytku začleněny i bezfalcové dveře, které vedou do technické místnosti a spíže.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Rodina si užívá příjemného a praktického prostředí domu i jeho okolí. Rádi tráví čas venku na zahradě a grilují. Těší se až povyrostou keře a vytvoří krásný zelený plot.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz