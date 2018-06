Jak mohou podle designérů vypadat pomníky ve veřejném prostoru budoucích měst

Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Na tuto otázku hledá odpovědi výstava designu s názvem Avant Garde, která se koná do 17. června na brněnském Výstavišti. Podobu „Svobodného města” navrhli architekti z H3T, čeští designéři pak do města budoucnosti navrhli originální objekty. Nechybí fascinující pomník do veřejného prostoru věnovaný prezidentovi T. G. Masarykovi od designéra Maxima Velčovského.