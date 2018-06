Dřevěný bungalov je postavený na velkém pozemku v blízkosti lesa. Hlavním vstupem se vejde do zádveří, ze kterého je vchod do technické místnosti, prádelny a chodby. Chodba je hlavním komunikačním kanálem v domě a vedou z ní dveře do koupelny, na samostatné WC, do tří ložnic a do největší obytné místnosti v domě. Ta je orientovaná na jihovýchod, má velké prosklené plochy a spojuje se v ní kuchyně, jídelna i obývací pokoj. Vede odsud také východ na terasu a zahradu.