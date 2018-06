Květinové lustry a lampy promění domov v letní rozkvetlou louku

Strohé interiéry zařízené v minimalistickém stylu působí často neosobně a trochu chladně. Ti, kdo je chtějí oživit, do nich mohou zakomponovat osvětlení inspirované květinami. To se hodí i do všech romanticky zařízených pokojů, kterým dodá na stylovosti.