Dřevo a zase dřevo. V domku mezi stromy se snoubí útulnost s moderností

Po úzkém, dřevěném můstku se přichází do dřevěného domku, vyzdviženého nad okolní krajinu devonshirského hrabství ve Velké Británii. Majitel svůj malebný domek označuje jako stromový. Není to ovšem příliš přesné, protože stavení nespočívá v koruně stromů, pouze v jejich výši. Pro návštěvníka je to ovšem zcela nepodstatný detail. Nadchne jej totiž rustikální atmosféra, která obydlí prostupuje skrz na skrz.