Architekti si do svého čela opět zvolili Ivana Plicku

Staronovým předsedou České komory architektů (ČKA) se stal architekt Ivan Plicka. Je to již popáté, co byl do čela komory zvolen. Architekti tím vyjádřili úmysl pokračovat ve své činnosti ve stejném stylu jako v předchozích obdobích.