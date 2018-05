Sylva Svobodová, Právo

Cihlový dům v nízkoenergetickém režimu má trojskla, kvalitní tepelnou izolaci – polystyren o síle 16 cm. Díky tomu se v létě v parných dnech nepřehřívá a v zimě drží teplo. Stavba se nachází v centru malé obce nedaleko Prahy.

Místo si majitelé pochvalují, protože je všude blízko. Děti mají v dostupné vzdálenosti školu, pár kroků je to na úřad, do obchodu, na poštu, ale i do bezlepkové cukrárny.

Tu vlastní naše hostitelka Lucie Kazdová a je vyhlášená široko daleko. Dorty a zákusky jsou z kvalitních surovin, výtečné a hlavně zdravější. Harlekýn, ořechový dort s čokoládou, cheesecake, makronky, kokosové laskonky tak mohou ochutnat i ti, kteří mají celiakii, jsou alergičtí na lepek nebo ho prostě jen chtějí omezit.

Kdo rád sladké a chce zkusit upéct něco nového, může se inspirovat i knihou Bez lepku – sladké a slané recepty, jejíž autorkou je Lucie Kazdová.

Kuchyň je srdcem domu

V každé domácnosti je místo, které všichni milují. Tady je to kuchyň s jídelnou, v níž paní domu připravuje pochoutky pro celou rodinu. Kvůli staršímu synkovi se naučila vařit a péct pokrmy bez lepku.

Z kuchyně je přímý výhled do zahrady. Kuchyňská linka je vyrobena na míru, majitelka si pochvaluje niku, do níž je usazena lednice.

FOTO: Petr Horník, Právo

Za kuchyňskou linkou je několik hodin denně a uspořádání nábytkové sestavy do tvaru písmene U si pochvaluje. Báječný je i přímý výhled do zahrady, protože má po celý rok na očích krásnou skalku s čarověníky. Pochvaluje si rovněž přímý vstup na terasu.

„Propojení terasy s kuchyní je příjemné, na lince vše nachystám a mám to pár kroků na venkovní stůl,“ říká majitelka.

Z jídelny se vstupuje rovnou na venkovní terasu, která je zapuštěná a chráněná před pohledy sousedů.

FOTO: Petr Horník, Právo

V přízemí domu se nachází obývací pokoj, který volně navazuje na jídelnu. Je tu i samostatný pokoj pro hosty se sólo koupelnou. Rodina má díky této dispozici své soukromí a hosté také, což je při větším provozu praktické.

V horním podlaží je klidová zóna. Ložnice, rodinná koupelna a dvě místnosti pro syny. V první je společná herna s psacími stoly, ve druhé mají kluci postele. Do budoucna se ovšem plánuje, že každý dostane svůj vlastní, kompletně zařízený pokoj.

Samostatná herna je báječný nápad! Rozestavěné autodráhy, lego a stavebnice se nemusejí po každém hraní hned uklízet.

FOTO: Petr Horník, Právo

V horním patře mají kluci společnou ložnici. Až povyrostou, bude mít každý z nich svůj vlastní pokoj.

FOTO: Petr Horník, Právo

Relaxačním místem domu je otevřená galerie s knihovnou a pohodlným křeslem. Přísun denního světla zajišťuje velkoformátové střešní okno.

V otevřené galerii je knihovna se čtecím křeslem. Denní světlo přichází skrz velké střešní okno.

FOTO: Petr Horník, Právo

Nábytek s duší

V domě majitelka skvěle zkombinovala moderní nábytek od truhláře s kousky, které zdědila po babičce. Na míru vyrobená je kuchyňská linka, rovněž úložné prostory (skříně v chodbě) a knihovny. V obývacím pokoji má knihovna jednu zvláštnost – v horní části není zakončená. Díky tomu se ale do ní vejdou knihy atypických rozměrů, navíc sestava působí vzdušně a subtilně.

Majitelka si cení starého nábytku po prarodičích, který je poctivý a s příběhem. Třeba v jídelně stojí krásný, řemeslně kvalitně zpracovaný stůl.

„Je z masivu, bytelný a lze ho rozložit. Babička byla krejčová a dělala na něm střihy,“ vysvětluje hostitelka. Okolo stolu jsou nestárnoucí tonetky s područkou, které si majitelka pamatuje ze svého dětství z chalupy. „Sezení kolem stolu si celá rodina užívá. Hrajeme deskové hry, povídáme, stolujeme,“ říká paní domu.

Starý masivní stůl má majitelka po své babičce. Byla švadlena a dělala na něm střihy.

FOTO: Petr Horník, Právo

Staré věci se tu nevyhazují, ale raději repasují, a tak jsou v obývacím pokoji nově očalouněná pohodlná křesla. Stěny zdobí obrazy po prarodičích, nechybějí komody a stolky.

„Ráda míchám retro styl s moderním. Toužím po nábytku – tzv. skleníku. Ale pořídím si ho, až kluci povyrostou,“ plánuje majitelka.

Zahradu zdobí čarověníky

Čarověníky jsou pokroucené větve, které vyrůstají ve tvaru hnízda v korunách rozmanitých stromů, keřů. Jsou neobyčejné, v přírodě vzácné, odedávna se jim přisuzuje magická a nadpřirozená moc. Vypadají jako kompaktní, miniaturní koule a laikům mohou připomínat bonsaje. I my jsme si původně mysleli, že jde o bonsaje v květináči, ale majitelka nás vyvedla z omylu.

„Jsou to čarověníky. Manžel je v přírodě nadšeně hledá, rozmnožuje, pěstuje a poté sází do zahrady. Je to jeho velký koníček,“ vysvětluje.

Čarověníky se nacházejí v přírodě v korunách stromů a keřů. Jsou zakrslé, nerostou, a tudíž jsou ideální k použití do nádob na terasu, skalky a předzahrádky.

FOTO: Petr Horník, Právo

A není vůbec jednoduché udržet všechny rostlinky v kondici. Vyžaduje to píli, čas a pečlivou práci. Ale výsledek stojí za to! Čarověníky mají drobný a malý vzrůst po desítky let, nehrozí, že přerostou jako liány. Hodí se proto do míst s omezeným prostorem – na skalky, předzahrádky či do nádob na terasy.

„Když na zahradě rozkvete skalka, kocháme se kombinací květů a čarověníků. Je to nádhera,“ říká s úsměvem paní domu.

Zahrada je chloubou majitele, který s láskou sbírá, množí a sází čarověníky.

FOTO: Petr Horník, Právo

Zahradu prostě milují, od jara do podzimu přirozeně rozšiřuje obytný prostor. Celá rodina se už těší na teplé letní dny, kdy si děti užívají koupání v bazénu a dospělí relaxu na terase. Pozvou přátele, vyudí maso a všem bude dobře.

Dominantním prvkem je skalka. Zahrada je však vyvážená, pravidelně se střídají volné a osázené plochy.

FOTO: Petr Horník, Právo