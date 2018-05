Text: Ladislava Horňáková, editace: tnk, Novinky

Jako hodně mladý se Ševčík vypracoval na vedoucího konstrukčního oddělení baťovských strojíren. V roce 1931 byl Janem Antonínem Baťou pověřen vedením strojíren, ředitelem se stal ve třiceti letech. Řídil i stavební oddělení a doly, celkem 18 tisíc zaměstnanců.

Pozemky ke stavbě vily získal Bohuslav Ševčík v roce 1935 od firmy Baťa. Volně stojící vila obdélníkového půdorysu s organicky předstupující terasou je umístěna na západním svahu v zahradě.

Dobový snímek zachycuje někdejší podobu vily.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

Zlínský architekt Miroslav Lorenc zkombinoval a oživil jednoduchý hranol domu prolomením, proskleným rohovým oknem zimní zahrady obývacího pokoje, a odvážnou křivkou předstupující kamenné terasy.

Perlou interiéru je působivé schodiště.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

V přízemí je vstupní hala se závětřím a jednoramenným schodištěm do patra, pokoj pro služku, pánský pokoj, obytný pokoj spojený s jídelnou, kuchyní a příslušenstvím.

Tento vnitřní prostor má dominantu v rozlehlém obývacím pokoji se zimní zahradou a vstupem na terasu.

Interiér působil vzdušným a nadčasovým dojmem.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

V patře je přes halu vstup do ložnice s balkónem, do tří pokojů a do koupelny.

V duchu organické architektury byla vila kombinací dynamického tvaru, kontrastů hladkých stěn a romanticky řešeného zahradního terénu.

Nákres prozrazuje uspořádání místností ve vile.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

Při úpravách vstupní haly později využil architekt Vladimír Karfík ušlechtilé materiály a citlivě navázal na Lorencovu tvorbu. V roce 1944 byla vila zasažena při bombardování a bylo poškozeno první patro.

V přízemí vily se zachovala podstatná část vybavení. Bez větších změn zůstal nábytek v obývacím pokoji a jídelně, dřevěné obklady v hale, kuchyňská linka, dveře mezi kuchyní a jídelnou, parketové podlahy i pryžové zlinolitové podlahové čtverce.

Téměř nezměněný zůstal i exteriér vily. Zachované je i původní stupňovité řešení zahrady.