Jana Nesvadbová, Novinky

První tištěný obytný dům ve Francii vytvořili pomocí speciálního tisknoucího zařízení studenti a technici ve městě Nantes na řece Loiře. Studenti tamní univerzity použili ovšem trochu jinou metodu než jiné týmy ve světě.

Standardně se jako tisknoucí materiál používá směs na bázi betonu. Její složení se pak musí velmi citlivě navolit tak, aby tvrdla dostatečně rychle na to, aby se nově „vytištěná” vrstva neroztekla do stran. Na druhé straně nesmí směs tuhnout přespříliš rychle, protože jinak by tuhla ještě před „vytištěním”.

Francouzi k tisku používají speciální polymer, který na potřebné místo rameno robota vystřikuje v tenkém pramínku. Na vzduchu se pak polymer „nafoukne” do tvaru housenky. Tímto způsobem tým vytvořil vnější a vnitřní vrstvu obvodového zdiva domu. Prostor mezi nimi pak vyplnil již tradičním betonem. To, co tým vytiskl, je tedy ve skutečnosti izolace, která zároveň posloužila i jako bednění.

Vybavení interiéru



V interiéru stavby je umístěno několik čidel sledujících kvalitu vzduchu, jeho vlhkost, teplotu a akustiku. Obyvatelé tak mají možnost nepřetržitě sledovat stav vnitřního prostředí domu, podle toho regulovat vytápění, stínění atd. a šetřit tak efektivně energiemi a náklady na ně.

Radnice města Nantes plánuje přidělit první tištěný pětipokojový dům rodině, na niž vychází pořadí podle místního systému přidělování bytů. Jinými slovy, navzdory neobvyklému charakteru, z hlediska své bytové politiky město naloží s vytištěným domem stejně jako s kterýmkoli jiným uvolněným nebo nově postaveným obydlím. První obyvatelé se mají do domu nastěhovat v červnu.

Dům je v současné době otevřen pro veřejnost, aby se mohla s jeho systémem konstrukce blíže seznámit. Není to ovšem poslední budova, která bude metodou trojrozměrného tisku ve městě vytvořena. Rada Nantes plánuje stejným způsobem nechat postavit další dům, určený pro služby veřejnosti, jeho celková plocha má být úctyhodných 350 čtverečních metrů. Na předměstí je pak plánována celá čtvrť tvořená soukromými domy o různých velikostech.