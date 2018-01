Moderní ´skládačka oblečení´ si podle titulu The Everge nejlépe poradí se středně velkými oděvy a prádlem. Model naopak zatím není určen pro skládání velmi malých velikostí - kojeneckého oblečení, ponožek nebo spodního prádla.

Robotická technologie skládání je náročnější, než se může na první pohled zdát. Prototyp vznikl teprve letos a cílem je, aby se technologie ještě zjednodušila.

Původní model spotřebiče byl několikrát přepracován. Dnes se tak skládačka vejde nejen do prostorných prádelen, ale může být umístěna v jakékoli běžné místnosti v bytě.

Válce v horní části spotřebiče prádlo zatěžkají, díky tomu je i narovnané.

Nový spotřebič je uživatelsky velmi jednoduchý. Prádlo se v horní části zavěsí na klipy a tím ruční práce člověka končí. Rychlost skládání záleží na materiálu a velikosti kousků. Běžně složí dvacet až čtyřicet průměrně velkých položek za dvě až čtyři minuty.

Po složení zhruba deseti až patnácti kousků je třeba prádlo vyjmout z boxu ve spodní části. Pak je možné opět pokračovat.

Spotřebič je dobrým pomocníkem pro početnější rodinu, ve které se prádlo nežehlí.

Nejde o kousek, který by měl v současné době nahradit žehličku. Výrobce ale nevylučuje, že bude reagovat a inovovat dle poptávky.

Složené oblečení se odebírá ve spodní podsvícené části spotřebiče.

Cena moderního pomocníka do domácnosti bude vyšší, než se původně očekávalo, měla by se pohybovat okolo dvaceti tisíc korun. Dá se očekávat, že při masovém rozšíření by cena mohla v budoucnu i o něco klesnout. Počáteční poptávka by se měla uspokojit hlavně v USA, a to až v příštím roce.