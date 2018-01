Vila Alfreda Weinbergera od architekta Armanda Weisera vznikla mezi lety 1927 až 1928. Žádost o stavební povolení podal Alfred Weinberger, o kolaudaci hotové stavby žádal o rok později jeho starší syn Fritz.

Třípodlažní dům se sedlovou střechou, dílo vídeňského architekta Armanda Weisera, přiléhá pravým bokem k sousední budově. Uliční fasádu člení devět čtvercových oken a zvýrazňuje ji středové okno s prohnutým balkónem s dekorativním kovovým zábradlím.

Nábytek byl perfektně začleněn do obytných prostor.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Jihomoravského kraje

Do domu se vstupovalo z levé boční strany zdvojeným proskleným vchodem. Dveře bližší k ulici vedly do bytu stavebníka, dál do dvora byl vstup do vyšších pater. V nejvyšším z nich se nacházel čtyřpokojový byt.

Salón krášlilo klavírní křídlo.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Jihomoravského kraje

Hlavní vchod vedl do šatny, na kterou navazovala hala se schodištěm do prvního patra, pod kterým byla umístěna půlkruhová prohloubenina ve zdi a salón.

Snímek dokazuje, že vstup do vily býval řešen jinak.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Jihomoravského kraje

Halu s trámovým stropem, zařízenou celkem masivním nábytkem inspirovaným vídeňskými stylovými trendy, spojovaly se salónem dvoukřídlé dveře, opticky rozšířené dvojicí vitrín.

Schodištěm z haly se vystupovalo do prvního poschodí, kde byly soukromé pokoje členů rodiny, včetně dětského pokoje s jediným balkónem domu.