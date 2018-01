Pro vzhled prostorného bytu s rozlohou lehce přes 100 m2 byla určující léta studií, která jeho majitelka Chen Xi strávila ve Francii. Zde se seznamovala se světem módního návrhářství a propadla kouzlu haute couture ilustrací Reného Gruaua.

Pokud vám toto jméno nic neříká, malé vysvětlení - práce tohoto autora byla po šedesát let spojována s předními módními domy, jako je Lanvin, Givenchy nebo Christian Dior.

Než lifestylový tisk definitivně ovládla fotografie, zdobily jeho ilustrace titulní strany časopisů jako americký Vogue nebo Harper’s Bazaar. Jeho návrhy rozpoutaly v prezentaci módy v poválečném období revoluci, když vyměnil doposud využívané vodové akvarely za výrazné tahy uhlem či tuší a zářivé barvy.

Indigová modř byla oblíbenou součástí Gruauovy palety, s níž tvořil ilustrace pro módní domy jako Christian Dior, Givenchy, Lanvin nebo Schiaparelli.

FOTO: Kuomin Lee

Tóny teplé oranžové a indigové modři, které designéři z Waterfrom Design nechali vyniknout v kombinaci s neutrálními odstíny bílé a šedé, jsou tak malou poctou Gruauově odkazu.

Geometrie a asymetrie

Dominantou bytu s půdorysem ve tvaru písmene L je velký jídelní stůl, který vznikl podle návrhu Chen Xi. Asymetrický tvar desky s mramorovým vzhledem doplňuje podnoží inspirované konstrukcí starého šicího stroje a linií kroutící se nitě. Tento pomyslný středobod interiéru akcentuje stropní podhled elipsovitého tvaru s integrovaným LED osvětlením.

Prosklený kabinet slouží jako knihovna, skleník pro oblíbené vázy a doplňky a v obývací části jako diskrétní skrýš pro televizi. Na stěnách s kamenným obkladem vyniká geometrický design dveří.

FOTO: Kuomin Lee

Asymetrické řešení tohoto prostoru krásně funguje s geometrickým řešením kuchyňského koutu, který tvoří lineární sestava v antracitově-metalické kombinaci s lesklým obkladem z bílých plastických cihliček.

Jako na divadle



Jídelní a kuchyňská část představuje mezník, v němž se interiér symbolicky rozděluje na soukromou část s ložnicí, pracovnou a koupelnou a „veřejný“ obývací prostor.

V interiéru je vůbec zajímavě zpracováno to, co má být ukryto před zraky návštěv a co má být naopak vystaveno na odiv.

Průhled do kuchyňské části a studovny, které jsou zasvěcené teplému oranžovému odstínu.

FOTO: Kuomin Lee

V prostoru jídelny jsou to například dveře zasazené do oblouku stěny, za nimiž se nachází majitelčina šatna a koupelna pro hosty, a velký prosklený kabinet, který pokračuje za roh do obývací části bytu.

FOTO: Kuomin Lee

Na návrhu kabinetu, který slouží částečně jako knihovna a částečně jako úkryt pro televizi, se podílela opět i návrhářka sama. Prosklenými plochami probíhají kovové linky evokující krejčovské střihy, které vystupují na pozadí nasvícené stěny s kamenným obkladem.

Hladké plochy sanity a skleněné stěny sprchového koutu čeří maloformátový obklad tvořený plastickými mramorovými cihličkami.

FOTO: Kuomin Lee

Geometrický řád vnášejí do koupelny černé bombato pásky sjednocené s věšákem na ručníky a ocelovou konstrukcí zrcadla.

FOTO: Kuomin Lee

Zákony optiky



Důležitým nositelem informace je v tomto interiéru také světlo. Čím víc se člověk noří do jeho útrob, k místnostem spojeným s určitou intimitou, tím víc jeho intenzita klesá. Nejsvětlejší část bytu je proto vyhrazena obývacímu pokoji, který opticky prosvětluje zvýšená část stropu zdůrazněná černou linkou.

Rozvržení bytu: vstupní prostory, obývací část s krbem, WC, koupelna, ložnice, studovna, kuchyňská část s jídelním stolem, spíž

FOTO: Kuomin Lee

V kontrastu s bílými stěnami vystupuje vestavná skříň v elektrizující modři, která prohlubuje prostor vnitřní zrcadlovou stěnou odrážející protilehlou část místnosti i přes zavřené dveře z perforovaného plechu.

Oranžový prvek, který se rytmicky opakuje v celém interiéru, je zde zastoupen ikonickou pohovkou Mayor Sofa, kterou pro značku &tradition navrhli v roce 1939 designéři Arne Jacobsen a Flemming Lassen.

Anna Martinková, www.modernibyt.cz