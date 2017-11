Těžký luxus

Vysokou hmotností a vyšší cenou vynikají vany vyrobené z litiny a z kompozitních materiálů. Mají vysoké izolační vlastnosti, které uspokojí milovníky hodinových lázní.

K luxusnějším výrobkům patří vany z litého umělého mramoru. Odolávají oděru a nabízejí různé anatomické tvarování povrchu.

Přírodní kámen a dřevo vyžadují zvláštní péči, tyto materiály se používají v případě zhotovení statisícové zakázky na míru.

Ergonomická péče o vanu

Nejčastější chybou při čištění vany je nejen používání agresivních a abrazivních čisticích prostředků, ale také předklon vestoje s pokyvováním zad do stran ve snaze dosáhnout co nejdále do vany.

Vanu čistíme vkleče před předním panelem, přičemž houbou myjeme její vnitřek, až kam dosáhneme. V takovém případě je lepší čistit samostatně stojící vanu, k níž máme přístup ze všech stran. Nebo si zkrátka do vany vlezeme, dosáhneme tak snadno do celého jejího prostoru. Práci vestoje vně vany ulehčí náčiní jako např. mopy a parní čističe na teleskopické tyči.