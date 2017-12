„Luxusní radiátor už z podstaty a významu slova luxus nabízí uživateli jakési odlišení. V designu použitých tvarů, v designu použitých materiálů, odlišení v použité technologii přenosu tepla do místnosti, odlišnost v nabízených úsporách, což nemusí za každou cenu znamenat odlišení jen v podobě nabízené ceny. Dlouhé roky byli uživatelé zvyklí jen na jakési bílé plochy pod oknem, které stejně tak či tak nakonec schovali za záclony či závěsy. Luxusní radiátor nebude chtít uživatel schovávat, ale bude se chtít pochlubit svému okolí, že má doma něco, co je jednak velmi pěkné, odlišné, efektivní, ale i úsporné,” říká Radek Pilch, jednatel české společnosti Tomton, která vyrábí radiátory.

Jinými slovy - luxusní radiátor člověka nemusí na první pohled oslnit pompézním vzhledem, ale rozhodně jej majitel ocení jako uživatel a plátce složenek za energie.

Radiátor Blade je vyroben z hliníku. Svým vzhledem zaujme na první pohled - hodí se jak do společenských prostor, tak třeba do velmi luxusně zařízené koupelny.

FOTO: Laurens (3x)

Samozřejmě, že existují i čistě designová řešení, odborníci však klientům raději doporučí model možná střídmějšího vzhledu, zato ale dokonale zpracovaný (kvalitní materiály, nejmodernější technologické postupy šetrné k životnímu prostředí atd.) a především - s technologií, která tradiční radiátory posunuje dál.

„Takový radiátor může mít pak více funkcí, ale zároveň i menší spotřebu, což se projeví v úspoře nákladů na vytápění. Právě tato kombinace činí radiátor ve skutečnosti luxusním,” vysvětluje Michaela Kouřilová z české pobočky belgického výrobce radiátorů Jaga.

Radiátory inspirované dětskou kresbou sluníčka. Jejich vodorovný řez má stejný tvar.

FOTO: Jaga (3x)

U luxusních radiátorů není neobvyklé, že se nevyrábějí sériově, ale na zakázku, jen v omezeném množství kusů. Výrobce se tak v maximální míře přizpůsobí požadavkům architekta, aby dodal topidla připravená přesně na míru pro konkrétní interiér.

„Komunikace s klientem je základem. K tomu je ovšem nezbytné, aby sám prodejce byl dostatečně zkušený v oboru. Koncový majitel ani designér nemusejí mít úplně přesné technické znalosti, a právě proto je musí mít prodejce. Ten musí umět zákazníka zavčas upozornit například na to, že to, co si představoval, je poddimenzované apod.,” vysvětluje Kouřilová.

Šikovným způsobem, jak zvýšit užitečnost radiátoru, je například jeho využití zároveň jako zrcadla.

FOTO: Korado (2x)

Kdo určuje, čím se bude v domě topit

Velikost a výkon radiátoru určuje projektant vytápění. Na každý dům se dělá projekt na vytápění, kde jsou počítány tepelné ztráty jednotlivých místností a podle toho určovány výkony topných těles.

„V koupelně máte například výpočtovou teplotu 24°. Teplotu zadá projektant topení do tabulek a podle oblasti, kde se staví, a podle použitého stavebního materiálu a tepelných ztrát mu vyjde, jaký výkon radiátoru je potřeba. Z hlediska designu si samozřejmě může stavebník vybrat, jaký radiátor se mu líbí. Dělají se klasické plechové, až po designové kousky (nerez, sklo, keramika),” vysvětluje Martin Protiva, obchodní ředitel Ekonomických staveb.

Přidáním ventilátorů se zlepší proudění ohřátého vzduchu radiátorem. Ten pak může být menší a také nevyžaduje průtok tak horké vody. Díky tomu jej lze propojit i se soustavou napojenou na tepelné čerpadlo.

„Bohužel, často se stává, že design převládá nad danou hlavní funkcí, a tak mnoho opravdu krásných radiátorů má malý výkon. Což v důsledku znamená větší radiátory nebo vetší počet. Nicméně i zde existují výjimky a lze najít jak hezké, tak i velmi efektivní. Samozřejmě, pokud je dům velmi dobře zateplen, pak postačí i méně výkonné kousky. Designový radiátor si můžeme najít v mnoha podobách. Od retro kousků v podobě známých spirál, přes nenápadná zrcadla s funkcí radiátoru až po ultra moderní v neurčitých tvarech,” doporučuje architekt Patrik Janoušek ze společnosti Ekonomické stavby.

Ten, kdo doma již radiátor má, může jeho vzhled vylepšit přidáním nové čelní desky, na niž výrobce umístí motiv či obrázek podle představy klienta. Deska se upevňuje pomocí háčků a magnetů.

Technické inovace

Jedním z odlišovacích prvků luxusních radiátorů jsou inovativní technologie. Jejich cíl je zřejmý - snížit spotřebu každého tělesa tak, aby se nesnížila spotřeba energie.

Jedním z řešení může být například doplnění každého radiátoru sérií miniaturních ventilátorů, které podpoří přirozené proudění horkého vzduchu, a tím jeho rychlejší rozšíření po místnosti. Radiátory tak daný prostor vyhřejí mnohem rychleji. Tyto modely jsou navíc výhodné například pro soustavy propojené s tepelným čerpadlem, protože ty pracují tradičně s mediem zahřívaným na nižší hmotnost.

Radiátory Cloud se prodávají po článku a orientovat je lze jak vertikálně, tak horizontálně. Připojeny mohou být jak k teplovodnímu rozvodu, tak mohou být upraveny pro elektrický provoz.

Výrobci se ovšem zaměřují i na množství vody, které protéká otopnou soustavou. K vytopení jednoho tělesa těm s nejmenší spotřebou postačí pouhé tři litry vody. Pro srovnání - pro stejná tělesa pracující se standardním systémem je třeba 43 litrů vody. (Výrobci používají kostru ze slitiny mědi a hliníku, která není dutá v pravém slova smyslu, ale její masa je protkána tenounkými vlásečnicemi, jimiž voda prochází. Tímto způsobem se těleso prohřeje stejně dobře, jako kdyby jím protékala voda tradičním způsobem, ale bylo by jí k tomu třeba nepoměrně více.)

Designové bonbónky

Velice efektně vypadají radiátory, jejichž povrch je dřevěný. Radiátor tak protepluje daný prostor už vizuálně. Pokud výrobce navíc nabízí výběr z několika druhů dýh, není co řešit a milovník dřevěných doplňků má jasno.

Hradbu ze tří štítů připomíná svým nevšedním vzhledem radiátor Scudi. Jeho umístění vyžaduje prostor, aby mohl dostatečně vyniknout.

Hezkým řešením mohou být za určitých okolností i vertikálně orientované radiátory. Na trhu jsou nejenom ty klasicky ploché, jež lze použít například i jako obraz, ale některé modely se vyrábějí i v zaoblené variantě, takže jimi lze například obložit sloup s kruhovým půdorysem, což může v interiéru působit velice zajímavě.

Jinou možností jsou například radiátory s krytem vylisovaným ze stvolů sóji, což působí napoprvé možná trochu divoce, ale výsledek stojí rozhodně za to, materiál je příjemný a zajímavý i na dotek.

Radiátor Heatwave je cíleně navržen jako dekorační prvek do interiéru. S ohledem na jeho řešení je třeba jej doplnit ještě dalšími zdroji, například podlahovým vytápěním.

Stejně tak působí radiátory, jejichž čelní panel je vyroben například z umělého kamene. Ten se nepoužívá ani tak kvůli ceně, ale především kvůli nižší hmotnosti.

„Luxusní radiátory, pomineme-li to, že vytápějí prostor domu, bytu či kanceláře, nabízejí svému majiteli uspokojení z toho, že se i radiátor může stát součástí designového řešení interiéru. Že to nemusí nutně být jen jakési nudné topidlo, které sice musí mít, ale stejně nebude vidět. Luxusní radiátor doplňuje a vyzdvihuje interiér. A když je od správného výrobce, nabízí i větší komfort při provozu a větší úspory ve srovnání s běžným radiátorem," uzavírá Radek Pilch.

Se zařízením místnosti lze hezky sladit radiátory s dřevěným krytem.